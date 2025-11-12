Brasil - As exportações brasileiras de feijão atingiram um novo recorde histórico, tanto no volume mensal quanto no acumulado de 12 meses, segundo o indicador Cepea/CNA. No mercado interno, o feijão carioca registrou leve alta em diversas regiões, enquanto o feijão preto apresentou estabilidade ou queda moderada nas principais praças acompanhadas pelo Cepea.

De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o Brasil embarcou 91,1 mil toneladas de feijão em outubro, o maior volume mensal desde o início da série histórica, em 1997. No acumulado de 2025 (janeiro a outubro), as exportações somam 452,9 mil toneladas. Já no período de 12 meses, o total chega a 537,17 mil toneladas — ambos recordes.

A Índia segue como principal destino do produto, absorvendo 71,6% do volume mensal exportado, seguida por Paquistão (4,7%), Portugal (4,2%), Egito (3,6%), África do Sul (2,6%) e outros 54 destinos, que juntos responderam por 13,3%.

Entre os tipos embarcados, destacam-se os “outros feijões (Vigna mungo ou radiata)”, que representaram 62,4% do total exportado. Na sequência aparecem os “outros feijões comuns” (18,4%), “feijão-fradinho” (13%), “feijão preto” (5,4%), “outros feijões (Vigna ou Phaseolus)” (0,4%) e “feijões brancos” (0,3%).