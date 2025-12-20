Corbélia e Paraná - Corbélia – A Feira de Exposição do Comércio da Expobélia 2025, realizada entre os dias 05 e 07 de dezembro, apresentou resultados expressivos e confirmou sua importância para o fortalecimento da economia local. De acordo com dados da Associação Comercial e Industrial de Corbélia (ACICORB), o comércio movimentou R$ 979.313,90 em vendas durante os dias de evento.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fabio Pontes, além do volume total de negócios fechados nos estandes, a feira também teve impacto significativo na movimentação da praça de alimentação, que registrou uma média de R$ 220 mil em vendas por dia, contribuindo de forma relevante para o aquecimento da economia durante o período da Expobélia.
“Os números mostram a força do comércio e a importância da feira como espaço de geração de negócios. Além das vendas realizadas durante o evento, a Expobélia proporcionou networking entre os empresários, criando conexões que certamente irão resultar em novas oportunidades e vendas nos próximos meses”, destacou o secretário.
64 anos
Expobélia 2025: Celebração e Resultados
A Expobélia 2025, que celebrou os 64 anos de emancipação político-administrativa de Corbélia, contou com a participação da Associação Comercial e Industrial de Corbélia (ACICORB), responsável pelo setor de exposição da indústria e do comércio local. Ao todo, cerca de 42 expositores participaram da feira, movimentando aproximadamente R$ 1 milhão em negócios, considerando vendas diretas e negociações iniciadas durante o evento.
Para o presidente da ACICORB, João Elias Prestes dos Santos, os resultados superaram as expectativas. “Isso mostra a força do nosso comércio. Em apenas três dias, a feira movimentar toda essa quantia foi mais do que o esperado, foi realmente surpreendente. Gostaria de parabenizar e agradecer a todos os empresários que acreditaram e aderiram a essa retomada da Expobélia”, destacou.
A ACICORB também agradeceu a todas as empresas participantes e aos munícipes que prestigiaram o evento, além de reconhecer o apoio da Prefeitura Municipal de Corbélia. Em especial, a entidade destacou o apoio do prefeito Thiago Stefanello, por resgatar e fortalecer a Expobélia, um evento tradicional que impulsiona não apenas as empresas expositoras, mas todo o comércio da cidade.
Com resultados expressivos, a Feira de Exposição do Comércio da Expobélia 2025 consolida-se como uma importante ferramenta de estímulo ao desenvolvimento econômico do município, reforçando o compromisso da Administração Municipal com o fortalecimento do comércio local, a geração de renda e o apoio aos empreendedores.