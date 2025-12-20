Corbélia e Paraná - Corbélia – A Feira de Exposição do Comércio da Expobélia 2025, realizada entre os dias 05 e 07 de dezembro, apresentou resultados expressivos e confirmou sua importância para o fortalecimento da economia local. De acordo com dados da Associação Comercial e Industrial de Corbélia (ACICORB), o comércio movimentou R$ 979.313,90 em vendas durante os dias de evento.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fabio Pontes, além do volume total de negócios fechados nos estandes, a feira também teve impacto significativo na movimentação da praça de alimentação, que registrou uma média de R$ 220 mil em vendas por dia, contribuindo de forma relevante para o aquecimento da economia durante o período da Expobélia.

“Os números mostram a força do comércio e a importância da feira como espaço de geração de negócios. Além das vendas realizadas durante o evento, a Expobélia proporcionou networking entre os empresários, criando conexões que certamente irão resultar em novas oportunidades e vendas nos próximos meses”, destacou o secretário.

64 anos