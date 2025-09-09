Expo Santa Helena 2025 é oficialmente lançada com 50% de estandes vendidos

Santa Helena - A manhã desta segunda-feira (8) marcou o lançamento oficial da Expo Santa Helena 2025. Um ponto exaltado é a venda de 50% dos estandes até esta data, o que gera expectativa positiva quanto ao sucesso da exposição. O evento de lançamento reuniu autoridades, imprensa, entidades e a comunidade em geral.
No ato foram apresentadas algumas das novidades da exposição, que acontecerá de 16 a 19 de outubro, no Balneário Terra das Águas. O presidente da Acisa, Rogério Volpi, destacou que a feira terá uma programação diversificada, com espaços de exposição internos e externos, praça de alimentação, restaurante e arena show. “Nosso termo de cooperação nos conduz a uma dinâmica que proporciona valores diferenciados. Uma das grandes expectativas do público são os shows nacionais”, ressalta.
A Administração Municipal confirmou, na última semana, a assinatura dos contratos com o grupo Raça Negra, que se apresenta no dia 17 de outubro, e a dupla sertaneja Hugo e Guilherme, no dia 18. Os dois shows têm início previsto para as 23 horas.
Busca por estandes
Volpi também reforçou o convite aos empresários e expositores para garantir sua participação. “Os espaços começam a ficar limitados, então os interessados devem procurar a organização para assegurar presença.”
O prefeito de Santa Helena, Dinho Maraskin, enfatizou a parceria da Administração Municipal com a Acisa, e a expectativa positiva para o evento. “Antes do lançamento já tinha 50% dos estandes vendidos, isso deixa a gente muito feliz”, destaca. “A Expo Santa Helena é uma vitrine, um momento especial no agronegócio, na indústria, no comércio, e agricultura familiar”, ressalta.
A Expo Santa Helena 2025 é promovida em parceria entre a Acisa e a Administração Municipal, e consolida-se como um dos eventos de expressão regional do comércio, indústria e prestação de serviços na região.