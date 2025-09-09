Expo Santa Helena 2025 é oficialmente lançada com 50% de estandes vendidos

Santa Helena - A manhã desta segunda-feira (8) marcou o lançamento oficial da Expo Santa Helena 2025. Um ponto exaltado é a venda de 50% dos estandes até esta data, o que gera expectativa positiva quanto ao sucesso da exposição. O evento de lançamento reuniu autoridades, imprensa, entidades e a comunidade em geral.

No ato foram apresentadas algumas das novidades da exposição, que acontecerá de 16 a 19 de outubro, no Balneário Terra das Águas. O presidente da Acisa, Rogério Volpi, destacou que a feira terá uma programação diversificada, com espaços de exposição internos e externos, praça de alimentação, restaurante e arena show. “Nosso termo de cooperação nos conduz a uma dinâmica que proporciona valores diferenciados. Uma das grandes expectativas do público são os shows nacionais”, ressalta.

A Administração Municipal confirmou, na última semana, a assinatura dos contratos com o grupo Raça Negra, que se apresenta no dia 17 de outubro, e a dupla sertaneja Hugo e Guilherme, no dia 18. Os dois shows têm início previsto para as 23 horas.