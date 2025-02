Exigência de vistos e falta de comunicação do governo preocupa setor do Turismo

A retomada da exigência de vistos para cidadãos portadores de passaportes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália contrasta com a estratégia de fortalecimento do setor de Turismo brasileiro. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), que é contra a medida, ressalta que essa política pode gerar impactos negativos para a competitividade do setor, principalmente em relação aos demais países sul-americanos. A Entidade tem se mobilizado pela revogação da decisão e pede uma orientação clara do governo para não prejudicar o ambiente de negócios do setor.

De acordo com a análise da Federação, com base nos dados do Passport Index, a maioria dos países da região adota uma política de isenção de vistos para os três referidos países, permitindo estadias entre 90 e 180 dias. A única exceção é na relação entre Chile e Austrália

Os negócios são afetados diretamente pela obrigatoriedade do visto, já que a facilidade de entrada é um fator determinante para a realização de eventos e feiras internacionais. Com essa burocracia, a atratividade nacional será reduzida como destino para esses eventos — especialmente em comparação com países como a Colômbia, que oferecem incentivos adicionais.

Assim como exigir o visto da tripulação aérea, contrariando o decreto de 1995 que segue uma convenção internacional de aviação, que compromete a operação das companhias estrangeiras. Caso o visto seja obrigatório para a substituição dos tripulantes, corre-se o risco de cancelamentos de voos para o País.

O custo adicional para a obtenção do visto deve refletir na escolha dos visitantes também. O valor estimado será de aproximadamente US$ 80 por pessoa. No caso de uma família formada por quatro pessoas, o custo ultrapassaria US$ 300 — valor que poderia ser investido em diárias de hotéis ou resorts em destinos concorrentes que não exijam visto.