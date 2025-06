Exército intensifica ações de patrulhamento na fronteira Oeste do PR e de SC

Cascavel - Desde o dia 2 de junho, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada na cidade de Cascavel (PR), encontra-se com suas tropas em ação conjunta com Órgãos de Segurança Púiblica (OSP) e de Fiscalização (OF) na Operação ÁGATA Fronteira Sul, com a finalidade de intensificar ações de patrulhamento e controle de rodovias e rios na faixa de fronteira oeste do Estado do Paraná e de Santa Catarina.

Esta operação está sendo orientada pela 5ª Divisão de Exército, em coordenação com os diversos OSP e Órgãos de Fiscalização Federal, Estadual e Municipal, em ambiente interagências, visando coibir os ilícitos transfronteiriços (descaminho, contrabando, tráfico e crimes ambientais).