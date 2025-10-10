Cascavel e Paraná - A potencialização econômica e social dos distritos de Cascavel está cada vez mais próxima de se tornar realidade. O programa, que iniciou com o mapeamento das potencialidades para o desenvolvimento dos distritos rurais do município, entra agora em uma nova fase.

No próximo dia 14 de outubro acontece um encontro voltado à construção, validação e finalização do plano que propõe impulsionar o desenvolvimento econômico, sem perder de vista a melhoria da qualidade de vida da população dos sete distritos alcançados: Sede Alvorada, Espigão Azul, São João do Oeste, São Salvador, Rio do Salto, Diamante e Juvinópolis.

Foto: Secom

O evento será realizado na sede do Sebrae/PR, em Cascavel, em formato de workshop, com a presença dos envolvidos no projeto: Sebrae/PR, Prefeitura Municipal de Cascavel, por meio das diversas secretarias participantes — coordenadas pela Agência de Inteligência e Fomento (AIF) e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sindicato Rural, Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Codesc e outras instituições locais, além da empresa 2DA, contratada para realizar o mapeamento da região.

Este momento de construção e validação das ações encerra uma fase importante do programa, que começou a ser idealizado em 2024.

De acordo com o gerente regional do Sebrae/PR, Augusto Stein, o processo tem sido construído com base nas informações de quem vive nos distritos.

“Foram realizadas aproximadamente 80 entrevistas, com características qualitativas, para identificar e compreender a visão de quem tem o campo como realidade diária”, explica.

O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Roberto Orso, destaca a expectativa de ver o resultado do trabalho se tornando perceptível à população dos distritos.