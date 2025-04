Evento reuniu mais de 140 profissionais da saúde no Centro Médico do Catuaí

Cascavel - O Catuaí Shopping Cascavel deu mais um importante passo em sua trajetória de inovação e serviços à comunidade, com a Apresentação oficial do Centro Médico aos profissionais da saúde de Cascavel e região, na última segunda-feira (31). O espaço promete avanços significativos no conceito de atendimento em saúde no Oeste do Paraná.

A cerimônia reuniu profissionais renomados, empresários e representantes de entidades. A superintendente do Catuaí Shopping Cascavel, Cláudia Michiura, destacou a visão que dá forma ao projeto: “Nosso compromisso é reunir aqui os melhores especialistas, fomentar a integração entre as áreas médicas e disponibilizar um atendimento em saúde de qualidade, diversidade de segmentos, acessível e humano, como Cascavel merece”.

O espaço, de dois pisos, conta com diversas clínicas em pleno funcionamento, como Aesthetic, Baroxymed, Dra. Marinês Toigo – Clínica de Escoliose, Hospital de Olhos, Neuroclínica, Pró Cardio, Raiou Odonto, Ultramed e Unitom, e em breve, inaugurará operações como Casa da Vacina, RP Clinic Odontologia, Gastroclínica e Nossa Saúde, para ampliar ainda mais o leque de especialidades.

Essa diversificação reforça o compromisso do Catuaí em ir além do varejo para se tornar uma referência em serviços essenciais, destaca Cláudia Michiura, que agradeceu durante a solenidade a todos os empreendedores que confiam e investem no empreendimento: “O shopping hoje se tornou um espaço multifuncional, um ponto de encontro com lazer, gastronomia, entretenimento, experiências e, cada vez mais, um centro de prestação de serviços essenciais à comunidade”.