Evento em Foz discute gestão de resíduos e saneamento

Foz do Iguaçu - Teve início nesta terça-feira (6), no Cineteatro dos Barrageiros, na usina de Itaipu, a 8ª edição do Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade (Conresol). O evento, que vai até quinta-feira (8), contará com a apresentação de 350 trabalhos técnicos sobre temas como logística reversa, ciclo de vida dos produtos, novas tecnologias, políticas públicas e legislação.

Congresso

Segundo o coordenador técnico do congresso, Carlos Alberto Ferreira Rino, o objetivo é discutir os desafios e soluções na gestão de resíduos sólidos. “Ainda há muitos municípios sem tratamento adequado dos resíduos, enquanto outros conseguem obter retorno financeiro. O congresso busca debater essas disparidades”, explicou.

Representando a Itaipu, o superintendente de Gestão Ambiental, Gilmar Secco, destacou a importância da troca de experiências para o avanço das políticas públicas de saneamento, especialmente nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Ele mencionou o programa Coleta Mais, uma das iniciativas do Itaipu Mais que Energia, realizado em parceria com o Itaipu Parquetec.

Coleta Mais

O Coleta Mais tem como foco a inclusão social e produtiva de catadores de materiais recicláveis, por meio da criação de Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs). Essas unidades recebem equipamentos para triagem e enfardamento, caminhões, uniformes e apoio técnico, financeiro e jurídico às cooperativas de catadores.