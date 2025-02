Estudos do Anel Viário de Cascavel ainda sem previsão de serem concluídos

Cascavel - Com diversas obras em andamento em Cascavel, Sandro Rocha Rancy, secretário de serviços e obras públicas, recentemente voltou a reforçar a importância de tirar do papel o projeto do Anel Viário – sendo o ‘Contorno Norte’ o próximo passo para resolver os ‘gargalos’ do trânsito, principalmente no viaduto da Rua Jacarezinho, que é um dos acessos à região norte da cidade.

Em junho do ano passado, um ato na Câmara Municipal de Cascavel, anunciou que a Itaipu Binacional seria responsável por financiar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para construção do Anel Viário de Cascavel. O financiamento, à ocasião, estava estimado em R$ 3 milhões e a assinatura da carta de interesse, junto com o Parque Tecnológico Itaipu e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aconteceu na presença de autoridades na Casa de leis local.

Mais de oito meses depois do anúncio, a assessoria de imprensa da Itaipu confirmou à reportagem do O Paraná que ainda não tem previsão para apresentação do projeto e sem informar outros detalhes, se limitou a dizer que a parceria ainda está em formatação.

Por ser o órgão responsável por planejamento de infraestruturas de rodovias federais, o DNIT teria a responsabilidade de apreciação do estudo desenvolvido pela Itaipu. A reportagem procurou o DNIT, mas não obteve retorno.

Bandeira

A Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic) tem, há décadas, o Anel Viário e seus contornos como uma de suas principais bandeiras. O presidente da entidade, Siro Canabarro, lembrou que a cidade cresceu e que os contornos se tornaram necessários porque os perímetros urbanos já ultrapassaram, e muito, as rodovias.