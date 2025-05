Estudo aponta que o Brasil tem 5,3 milhões de jovens “nem-nem”

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) realizou na última semana, a primeira edição ESG do evento Empregabilidade Jovem Brasil, com a apresentação de uma pesquisa inédita do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que analisou a situação dos jovens no mercado de trabalho brasileiro.

A pesquisa traz recortes por estado e regiões do país e destaca que o número de jovens desempregados entre 14 e 24 anos caiu pela metade nos últimos cinco anos, passando de 4,8 milhões no 4º trimestre de 2019 para 2,4 milhões no mesmo período de 2024.

Já a taxa de desemprego juvenil recuou de 25,2% para 14,3% no mesmo intervalo, com destaque para quedas expressivas no Sudeste (26,5% para 14%) e no Sul (17,5% para 8,2%). A informalidade entre jovens ocupados também diminuiu, de 48% para 44%.

Os ‘nem-nem’

A proporção de jovens que não estudam nem trabalham (os chamados “nem-nem”) atingiu o menor nível da série histórica, com 5,3 milhões de brasileiros entre 18 e 24 anos – parte significativa deles composta por jovens mães. A pesquisa também revelou que 53% dos jovens ocupados são celetistas e que 67,1% recebem salários inferiores à média nacional de R$ 1.854.