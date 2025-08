Estrutura ainda está sendo preparada e abertura será fim do mês

Cascavel e Paraná - Cascavel – A estrutura do antigo Centro Pop no Bairro Santa Felicidade vai passar a abrigar a Casa Lar para pessoas idosas. A abertura do serviço foi anunciada quando foi feita a mudança polêmica do atendimento para a Rua Santa Catarina, para o início do mês de agosto, mas a Seaso (Secretaria Municipal de Assistência Social) já anunciou que a estrutura ainda está sendo preparada e que os serviços só vão começar no fim do mês.

Segundo a Seaso, a prédio está sendo pintado e estão sendo adquiridos mobiliários para conseguir deixar o espaço de acordo com o que é necessário para atender os idosos que atualmente estão sendo atendidos na Casa Pop. A mudança atende a uma recomendação do Ministério Público do Paraná, na mesma ação que recomendou que a Prefeitura mudasse o Centro Pop para um local mais adequado de atendimento aos moradores de rua.

De acordo com a Seaso, o local vai atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou seja, aqueles em situação de violação de direitos, abandono, negligência e que não têm apoio familiar. O serviço da Casa Lar terá o objetivo de fornecer acolhimento em um ambiente seguro para estes idosos que estão atualmente sendo atendidos com outros moradores em situação de rua, que também têm uma permanência na Casa Pop, que fica no Bairro Santa Felicidade.

Outro projeto em andamento é para a licitação e construção da Instituição de longa permanência para pessoas idosas, que funcionará como um centro de acolhimento. O valor é de R$ 3,5 milhões que deve ser repassado ao Governo do Estado e está na fase da aprovação de projeto, já que tem o terreno que fica na Rua São Marcos, no Bairro Recanto Tropical. A Seaso aguarda a aprovação do projeto para que seja feita a licitação que também será mais um local de atendimento para idosos que não têm família e que necessitam de cuidados.

Luta continua

Implantação da Casa Lar e Mudança do Centro Pop

A implantação da Casa Lar será possível após a mudança do Centro Pop que não foi bem aceita pelos moradores, empresários e funcionários das clínicas próximas ao novo local, que fica bem no Centro da cidade. Mesmo após uma série de manifestações e reclamações, o Poder Público decidiu manter o funcionamento no imóvel que fica entre as ruas Souza Naves e Carlos de Carvalho, alegando que o imóvel foi a única opção encontrada, mas que em contrapartida reforçaria a segurança.



Até um abaixo-assinado foi protocolado pelo grupo, mas que não surtiu efeito. Ainda descontentes, o grupo fará uma reunião na próxima terça-feira, dia 5 de agosto, no Paiol Empório, na Rua Castro Alves, 1534, para discutir as próximas ações de mobilização contra a instalação do Centro Pop. Eles estão convidando moradores, comerciantes, empresários, trabalhadores, pais de alunos, usuários dos serviços de saúde e população em geral que é a favor da causa com a presença de membros do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança). Também será definida a formalização da Comissão Representativa que irá coordenar e planejar o Movimento Popular contra a instalação do Centro POP em locais de alto impacto social, econômico e de segurança pública.

Novo Endereço e Estrutura do Centro Pop

Novo endereço