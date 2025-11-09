Paraná - O Governo do Estado deve destinar cerca de R$ 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap) para auxiliar na reconstrução do município de Rio Bonito do Iguaçu, atingido por um tornado no início da noite de sexta-feira (7). O valor foi anunciado neste domingo (9) pelo secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, que está na cidade.

No sábado (8), o governo encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que altera as regras de repasse do Fecap, para que os recursos possam ser repassados diretamente às famílias, que vão receber até R$ 50 mil cada para reconstrução de suas casas – os detalhes ainda serão estabelecidos por decreto. O projeto será votado pelos deputados em regime de urgência já neste domingo.

“A mudança vai desburocratizar o processo, já que o repasse será feito diretamente ao cidadão, sem intermediação da prefeitura”, disse Teixeira.

A Cohapar também está levantando, junto com engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA/PR), todos os prejuízos para auxiliar no direcionamento dos recursos. Pelo menos 90% do município foi afetado pelo tornado, com a destruição de residências e prédios públicos.

Também já foi autorizado o processo de reconstrução das escolas que foram destruídas. A Secretaria de Estado da Educação já tinha anunciado no sábado que a aplicação da prova do Enem, que aconteceria neste domingo, será adiada na cidade.

DOCUMENTOS

Neste domingo e ao longo da semana a Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, realizará um grande mutirão para emissão de documentos perdidos durante a tragédia, com todo o processo conduzido em caráter de urgência.

Ele será montado para que as famílias registrem suas informações e seja feita a avaliação dos imóveis danificados, viabilizando o repasse dos recursos.

O Ministério Público informou que as Promotorias de Justiça de Laranjeiras do Sul já estão fazendo atendimento descentralizado no município, principalmente para orientação jurídica.