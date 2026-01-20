Rio Bonito do Iguaçu - O Governo do Estado continua apoiando as ações de reconstrução da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul, que foi atingida por um tornado em novembro do ano passado. O Estado liberou, nesta semana, mais R$ 11,5 milhões do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) para a aquisição de ônibus escolares e de materiais de construção para reforma de casas atingidas.

Desse total, R$ 8,5 milhões são para a compra de 15 ônibus escolares pelo próprio município, para garantir a normalidade no transporte dos alunos no retorno às aulas, previsto para o início de fevereiro. Além de dar suporte ao transporte escolar, o Governo do Estado também está reconstruindo o Colégio Estadual Ludovica Safraider e dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) danificados pelo tornado, para que os estudantes possam retornar às atividades escolares no período previsto.

Outros R$ 3 milhões são para a aquisição de materiais de construção para serem utilizados nas casas que foram danificadas. O recurso será destinado ao próprio município, que já preparou uma licitação para a compra de materiais básicos como cimento e areia, para serem repassados às famílias após uma vistoria feita pela própria prefeitura nas residências.

Administrado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, o Fecap foi criado em outubro de 2023 para apoiar ações de resposta e recuperação a desastres naturais em todo o Paraná. O fundo tem sido essencial para ajudar na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, que teve 90% de sua área urbana afetada pelo tornado.