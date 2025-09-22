Estado lança portal para esclarecer dúvidas sobre a desestatização da Celepar

Curitiba - O Governo do Paraná lançou nesta segunda-feira (22) um portal (https://www.cgdsi.pr.gov.br/Pagina/Os-dados-sao-seus) dedicado a reunir informações oficiais e esclarecer dúvidas sobre o processo de desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). A iniciativa reforça o compromisso com a transparência e está vinculada ao Conselho Estadual de Governança Digital e Segurança da Informação (CGD-SI), criado pela mesma lei que autorizou o processo.

O portal funciona como um canal para esclarecer dúvidas, principalmente em relação à garantia da proteção dos dados pessoais. Nele, os cidadãos encontram perguntas e respostas sobre o andamento do processo e podem conhecer melhor os objetivos do Governo do Estado com a desestatização. A proposta é garantir que a sociedade acompanhe de forma clara e simples todas as etapas do processo.

No site, há uma informações importantes sobre gestão de dados, fiscalização dos serviços, governança e quais tipos de benefícios serão concedidos aos atuais funcionários da empresa, entre outras questões de interesse da população.

PROTEÇÃO DE DADOS

Um dos principais pontos de esclarecimento é a segurança dos dados dos paranaenses. No site, o Governo do Estado reforça que a mudança no controle acionário da Celepar não altera as regras já consolidadas de proteção de informações pessoais. Isso porque o controlador das informações sempre será o Estado, cabendo à empresa – seja pública ou privada – apenas a função de operadora, conforme estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Na prática, isso significa que a Celepar apenas processa as informações de acordo com determinações do Governo do Paraná, sem autonomia para usar ou repassar qualquer dado. A legislação brasileira, considerada uma das mais rigorosas do mundo, garante punições severas para qualquer descumprimento.

Exemplos do dia a dia reforçam essa segurança. É o caso de bancos, laboratórios de saúde, instituições de ensino e até o sistema PIX, que já operam dados de milhões de brasileiros no setor privado sem comprometer a confidencialidade das informações.