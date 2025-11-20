Paraná - O Residencial Bem Viver Montreal-Jardim Canadá é o mais novo empreendimento inaugurado no município de Assis Chateaubriand, no Oeste do Estado. Entregue na tarde de terça-feira (18) com o apoio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), a obra recebeu R$ 19 milhões em investimentos e foi executada pela Construtora Pacaembu, em parceria com o Governo do Estado e financiamentos através da Caixa Econômica Federal.

Das 100 moradias que compõem o conjunto, 95 foram subsidiadas pelo programa Casa Fácil Paraná, totalizando um aporte de R$ 1,9 milhão em recursos estaduais.

Os subsídios do Casa Fácil, no valor de R$ 20 mil por família, são destinados ao atendimento do público com renda de até quatro salários-mínimos e são usados para custear a entrada inicial dos financiamentos. Além do benefício do Governo do Estado, os compradores também recebem descontos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e podem usar o FGTS como parte do pagamento. Na prática, a soma desses recursos permite que pessoas com menor renda consigam comprar a moradia própria e com melhores condições.