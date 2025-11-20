Paraná - O Residencial Bem Viver Montreal-Jardim Canadá é o mais novo empreendimento inaugurado no município de Assis Chateaubriand, no Oeste do Estado. Entregue na tarde de terça-feira (18) com o apoio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), a obra recebeu R$ 19 milhões em investimentos e foi executada pela Construtora Pacaembu, em parceria com o Governo do Estado e financiamentos através da Caixa Econômica Federal.
Das 100 moradias que compõem o conjunto, 95 foram subsidiadas pelo programa Casa Fácil Paraná, totalizando um aporte de R$ 1,9 milhão em recursos estaduais.
Os subsídios do Casa Fácil, no valor de R$ 20 mil por família, são destinados ao atendimento do público com renda de até quatro salários-mínimos e são usados para custear a entrada inicial dos financiamentos. Além do benefício do Governo do Estado, os compradores também recebem descontos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e podem usar o FGTS como parte do pagamento. Na prática, a soma desses recursos permite que pessoas com menor renda consigam comprar a moradia própria e com melhores condições.
Feito pela Construtora Pacaembu, o conjunto é aberto, composto por 100 moradias e situado no bairro Jardim Progresso. Ele fica próximo a estabelecimentos comerciais, serviços essenciais e tem fácil deslocamento à região central.
Imóveis
Cada imóvel possui 43,85 m² de área, divididos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia externa, e já vem com acabamento completo. Os terrenos possuem a partir de 200 m², com espaços para garagem e também para futuras ampliações pelos proprietários.
As moradias, comercializadas a partir de R$ 190 mil, são financiadas pela Caixa com taxas de juros reduzidas e prazo de até 35 anos para quitação. Graças às subvenções governamentais, não só o custo da entrada fica menor, mas as prestações também ficam mais acessíveis, com valores em torno de R$ 765 mensais.