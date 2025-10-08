Curitiba - A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Procon-PR, e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizaram nesta quarta-feira (8) a fiscalização de 12 distribuidoras de bebidas de Curitiba em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, Ministério Público do Paraná e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As ações tiveram como objetivo coibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, além de orientar consumidores e comerciantes sobre os riscos dessa prática criminosa.

Segundo a coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano, o trabalho de fiscalização e monitoramento foi iniciado na última semana após a confirmação das primeiras suspeitas de intoxicação por metanol no Estado, na cidade de Curitiba. “É uma ação conjunta que envolve vários órgãos que atuam na defesa do consumidor. A ideia é verificar. Essa é uma situação grave, que pode levar o consumidor, inclusive, a óbito, por isso a força-tarefa é essencial”, afirmou.

As fiscalizações estão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade e seguirão nos próximos dias. “Alguns locais são escolhidos a partir de denúncias e outros de forma aleatória, com a cidade dividida em quadrantes para facilitar a atuação das equipes. Os produtos suspeitos são apreendidos e encaminhados para análise. Quando o estabelecimento não apresenta nota fiscal que comprove a procedência da bebida, por exemplo, isso já é um indicativo de irregularidade”, acrescentou a coordenadora.

O delegado Cássio André Conceição, da Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon), reforçou que o trabalho ocorre de forma articulada em diversas regiões do Estado e não se restringe a esta ação específica. “Essas fiscalizações têm o objetivo de identificar a comercialização de bebidas. A Polícia Civil do Paraná acompanha todas as ações”, explicou.

Segundo Conceição, a operação representa uma resposta rápida do Estado à gravidade dos casos. “O comércio de bebidas com problemas pode configurar crime contra a saúde pública, previsto no artigo 272 do Código Penal. Nosso papel é combater de forma rigorosa esse tipo de atividade criminosa e proteger o cidadão”, concluiu o delegado.

A Secretaria de Estado Segurança Pública do Paraná está realizando diversas ações de rastreamento da origem de bebidas. A Polícia Civil está investigando todos os casos registrados no Estado, em parceria com a Polícia Científica. Até o momento, não foi identificado metanol em nenhuma bebida apreendida.

CASOS NO PARANÁ

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou nesta quarta-feira (8) as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol. Até o momento, três casos foram confirmados no Paraná, todos em Curitiba — pacientes do sexo masculino, de 36, 60 e 71 anos, que permanecem internados e recebem acompanhamento médico especializado. Há outros cinco casos em investigação.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforçou que o Estado está atento e atuando em articulação com os serviços municipais. “Estamos monitorando todos os casos de forma rigorosa. É fundamental que a população tenha cautela e consuma apenas bebidas de origem confiável, pois o metanol é uma substância altamente tóxica, que pode causar graves danos à saúde e até levar à morte”, destacou.