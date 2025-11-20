Paraná - As primeiras estruturas das casas saíram de Campo Largo no fim da tarde de quinta-feira (20) e devem chegar a Rio Bonito do Iguaçu até o final do dia. As moradias são fabricadas pela empresa Tecverde, que já possui 189 unidades prontas em estoque. O total de 320 casas será financiado com um investimento de R$ 44 milhões do Tesouro do Estado.

A montagem das casas será feita nos terrenos das famílias que atendem aos requisitos técnicos. Para quem perdeu a casa e não tem terreno, a prefeitura destinou um espaço. As moradias terão sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço, com tamanhos entre 46 m² e 53 m². A construção é rápida, com montagem das paredes em cerca de 2h30 por unidade, e a primeira casa deve ser concluída em até 10 dias.

“Esta primeira casa representa a reconstrução de toda a cidade. Ela chega rápido e mostra o cuidado e agilidade do Governo do Estado em Rio Bonito do Iguaçu. A reconstrução é econômica, mas também emocional, pois cada nova casa é um passo para devolver dignidade às famílias”, disse o secretário das Cidades, Guto Silva.