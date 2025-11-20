Paraná - As primeiras estruturas das casas saíram de Campo Largo no fim da tarde de quinta-feira (20) e devem chegar a Rio Bonito do Iguaçu até o final do dia. As moradias são fabricadas pela empresa Tecverde, que já possui 189 unidades prontas em estoque. O total de 320 casas será financiado com um investimento de R$ 44 milhões do Tesouro do Estado.
A montagem das casas será feita nos terrenos das famílias que atendem aos requisitos técnicos. Para quem perdeu a casa e não tem terreno, a prefeitura destinou um espaço. As moradias terão sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço, com tamanhos entre 46 m² e 53 m². A construção é rápida, com montagem das paredes em cerca de 2h30 por unidade, e a primeira casa deve ser concluída em até 10 dias.
“Esta primeira casa representa a reconstrução de toda a cidade. Ela chega rápido e mostra o cuidado e agilidade do Governo do Estado em Rio Bonito do Iguaçu. A reconstrução é econômica, mas também emocional, pois cada nova casa é um passo para devolver dignidade às famílias”, disse o secretário das Cidades, Guto Silva.
Primeira beneficiada
Quatorze dias após perder a casa e o companheiro de mais de 30 anos devido ao tornado em Rio Bonito do Iguaçu, Marilda Risse recebeu a notícia de que será a primeira beneficiada com uma das 320 casas pré-fabricadas do Governo do Estado. Emocionada, ela esteve no terreno onde morava para acompanhar o anúncio, que foi feito por telefone pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Ao lado da família, ela recebeu a confirmação de que sua casa será reconstruída em breve.
Fortalecida pelo apoio do neto de dois anos, Marilda contou que o pequeno, sem saber da boa notícia, tentou consolá-la dizendo que “daria uma casa amarela” para a avó. Ela sorriu ao lembrar e garantiu que, quando a nova casa for erguida, ao menos uma parede será amarela. Apesar da dor pela perda, Marilda expressou gratidão pelo início da reconstrução, dizendo que, embora os bens materiais possam ser recuperados, a vida é o mais importante, e que essa nova casa representa a chance de retomar sua dignidade e viver em paz.
Fonte: AEN