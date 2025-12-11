Paraná - O Paraná, responsável por 13,5% da produção nacional de grãos, registrou em novembro o maior aumento do País na estimativa de safra em relação ao mês anterior. Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira (11) pelo IBGE, o Estado teve acréscimo de 214.900 toneladas.
Outros estados também tiveram alta, entre eles Mato Grosso (62.195 t), Tocantins (40.530 t), Pará (31.552 t), Santa Catarina (29.708 t) e Minas Gerais (25.308 t). As quedas mais expressivas ocorreram na Paraíba (-43.883 t), Piauí (-27.242 t), Ceará (-18.426 t) e Distrito Federal (-18.013 t).
A produção de cevada cresceu no Paraná, que segue líder nacional com 486,4 mil toneladas. O aumento foi de 3,5% sobre outubro e de 69,4% em relação a 2024, representando 80,1% da safra brasileira. Já o Rio Grande do Sul deve colher 101,6 mil toneladas, queda de 6,9% ante o ano anterior.
A colheita de aveia também avançou. O Paraná atingiu 246,7 mil toneladas, alta de 1,3% sobre outubro e de 48,2% em relação a 2024. O rendimento médio cresceu 36%, alcançando 2.381 kg/ha. A produção nacional é estimada em 1,4 milhão de toneladas.
O Estado é ainda o segundo maior produtor de milho 2ª safra, com 15,2% do total nacional. A estimativa chega a 17,6 milhões de toneladas, alta de 1% sobre outubro e de 40,5% em relação ao ano anterior. No País, a produção deve atingir 115,9 milhões de toneladas, recorde da série histórica.
Na soja, o Paraná deve colher 21,4 milhões de toneladas, o segundo maior volume do Brasil. O número representa recuperação significativa, com aumento de 14,6% frente à safra anterior.
Safra nacional
Para 2026, a safra brasileira de grãos deve totalizar 335,7 milhões de toneladas, queda de 3% em relação a 2025. A área a ser colhida aumentou 0,9%, chegando a 82,3 milhões de hectares.
Mato Grosso lidera a produção nacional com 32%, seguido pelo Paraná (13,5%), Goiás (11,2%), Rio Grande do Sul (9,4%), Mato Grosso do Sul (8,1%) e Minas Gerais (5,5%). Juntos, esses estados representam 79,7% da safra brasileira.
Fonte: AEN