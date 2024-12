Estado adquire R$ 2 bilhões em produtos e serviços de micro e pequenas empresas

Paraná - O Governo do Paraná adquiriu produtos e serviços de micro e pequenas empresas em um montante de quase R$ 2 bilhões (R$ 1.925.427.275,92) em 2024. Das 1.164 licitações realizadas, 913 foram vencidas por este segmento, representando 78,4% do total. As paranaenses foram as de maior participação, com mais de 80% das licitações sendo vencidas por pequenos negócios sediados no próprio Estado (734 processos).

As contratações abrangem itens essenciais para os órgãos da administração pública, como materiais de escritório, produtos médicos e hospitalares, itens de higiene e serviços de manutenção. Além disso, houve compras de frutas, verduras e legumes que suprem a demanda da merenda escolar em mais de 2 mil colégios estaduais, garantindo uma alimentação saudável para os estudantes paranaenses.

Programa Compras Regionais Paraná

O resultado é reflexo direto da criação do programa Compras Regionais Paraná, instituído em maio de 2024. O programa tem como objetivo facilitar a participação de microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, microempreendedores individuais (MEI) e cooperativas de consumo, priorizando negócios sediados no estado em processos de licitação pública.