Estado abre 500 vagas para curso gratuito de especialização em ouvidoria pública; saiba como se inscrever

Paraná - Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Gestão Estratégica e Governança em Ouvidoria Pública, voltado à qualificação dos profissionais que atuam nas ouvidorias públicas no Paraná. A formação é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Controladoria-Geral do Estado (CGE), Ouvidoria-Geral do Estado do Paraná e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Os interessados têm até 20 de agosto para fazer a inscrição. São 500 vagas. O edital está disponível AQUI.

O curso será ofertado gratuitamente a profissionais graduados em qualquer área e que atuem em ouvidorias públicas. A capacitação ocorrerá de forma virtual, na plataforma da Universidade Virtual do Paraná – a rede de Educação Digital do Estado. A formação contará com atividades síncronas e assíncronas, conforme cronograma que será divulgado após o período de seleção.

A especialização tem como objetivo capacitar os ouvidores públicos para que desenvolvam novos saberes, aperfeiçoem habilidades e ofereçam serviços cada vez mais qualificados, alinhados às demandas da população.

A estrutura curricular tem carga horária de 360 horas e inclui temas como gestão de manifestações; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Lei de Acesso à Informação (LAI); gestão de crises; e métodos de resolução de conflitos.

O Paraná possui quase 80 ouvidorias setoriais em órgãos e entidades estaduais. Porém, o número de profissionais que trabalham nessa área, no Estado e nos municípios, se aproxima de 1.300.

“Temos o compromisso de aperfeiçoar continuamente a governança do Estado e o serviço prestado à população. A especialização é importante, pois eleva a outro patamar a formação de nossos servidores e o uso das demandas da ouvidoria como ferramenta de gestão”, comenta Izabel Marques, controladora-geral do Estado, em substituição.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, destaca a importância da iniciativa para a valorização dos serviços públicos: