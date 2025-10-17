Cascavel - Em um ato simbólico que une história, reconhecimento e gratidão, Cascavel oficializou, na manhã desta quinta-feira (17), a nova denominação de seu principal espaço esportivo: o Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta.

A cerimônia que marcou esta solenidade contou com a presença do prefeito Renato Silva, do secretário de Esportes, Alexandre “Suco” Guerino, dos deputados estaduais Oziel Luiz Batatinha e Márcio Pacheco, além de amigos e familiares do ex-prefeito de Cascavel que dá nome à praça esportiva.

“O Estádio Olímpico é uma referência de Cascavel, e nada melhor do que homenagear com o nome de seu idealizador, o ex-prefeito Jacy. Uma obra dessa eterniza o nome do senhor Jacy Miguel Scanagatta, que além de prefeito de Cascavel, foi também deputado federal e um grande empresário. Esta é uma homenagem justa”, disse o prefeito Renato Silva.

O ex-prefeito Jacy Miguel Scanagatta faleceu aos 88 anos, em 23 de abril de 2023, e sua trajetória de trabalho e visão contribuiu para o crescimento de Cascavel, do Paraná e do Brasil.

Natural de Erechim, Jacy Miguel Scanagatta passou a residir em Cascavel em 1959, onde atuou nos ramos do comércio, agronegócio, hotelaria e comunicação. Foi vice-prefeito em 1965, prefeito em 1976 e deputado federal constituinte em 1986, participando dos trabalhos de elaboração da Constituição de 1988.