Cascavel - Em um ato simbólico que une história, reconhecimento e gratidão, Cascavel oficializou, na manhã desta quinta-feira (17), a nova denominação de seu principal espaço esportivo: o Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta.
A cerimônia que marcou esta solenidade contou com a presença do prefeito Renato Silva, do secretário de Esportes, Alexandre “Suco” Guerino, dos deputados estaduais Oziel Luiz Batatinha e Márcio Pacheco, além de amigos e familiares do ex-prefeito de Cascavel que dá nome à praça esportiva.
“O Estádio Olímpico é uma referência de Cascavel, e nada melhor do que homenagear com o nome de seu idealizador, o ex-prefeito Jacy. Uma obra dessa eterniza o nome do senhor Jacy Miguel Scanagatta, que além de prefeito de Cascavel, foi também deputado federal e um grande empresário. Esta é uma homenagem justa”, disse o prefeito Renato Silva.
O ex-prefeito Jacy Miguel Scanagatta faleceu aos 88 anos, em 23 de abril de 2023, e sua trajetória de trabalho e visão contribuiu para o crescimento de Cascavel, do Paraná e do Brasil.
Natural de Erechim, Jacy Miguel Scanagatta passou a residir em Cascavel em 1959, onde atuou nos ramos do comércio, agronegócio, hotelaria e comunicação. Foi vice-prefeito em 1965, prefeito em 1976 e deputado federal constituinte em 1986, participando dos trabalhos de elaboração da Constituição de 1988.
Para o secretário de Esportes, Alexandre “Suco” Guerino, “Seu Jacy foi um líder da nossa região. Cascavel ganhou muito, pois ele foi o prefeito das grandes obras, e uma delas é esta: o Estádio Olímpico, que é motivo de orgulho para os cascavelenses. Então, nada mais justo do que nomear este espaço com o nome do nosso ex-prefeito. A partir de hoje, oficialmente, nosso Olímpico passa a ser o Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta.”
Presente à cerimônia, o deputado estadual Oziel Luiz Batatinha destacou a importância da homenagem. “Uma homenagem justa e merecida. É importantíssimo fazermos esse reconhecimento ao senhor Jacy Scanagatta, que, além dessa e de muitas outras obras, deixou a sua marca e o seu legado aqui para a nossa cidade de Cascavel.”
Grandes obras
Durante sua gestão como prefeito, Jacy Miguel Scanagatta foi responsável por obras que transformaram a cidade, como a construção do Aeroporto Municipal, do Lago Municipal, do Zoológico, do Terminal Rodoviário, do Centro Esportivo Ciro Nardi, do Centro Cultural Gilberto Mayer, da Praça Parigot de Souza, da Praça do Migrante e do próprio Estádio Olímpico, que hoje leva seu nome.
“Ele foi uma pessoa muito admirada e respeitada por todos da cidade e da região. É realmente uma honra muito grande para a família receber essa homenagem. O nome do meu pai eternizado numa obra tão importante, tão significativa para o nosso município, para a nossa gente. É realmente uma obra bonita. O nome dele sempre será lembrado com esta homenagem”, finalizou Omar Scanagatta, empresário e filho do ex-prefeito Jacy Scanagatta.
Fonte: Secom