Espetáculo gratuito do Teatro Guaíra encerra 35° Festival de Dança de Cascavel

A programação artística da 35ª edição do Festival de Dança de Cascavel será encerrada com um espetáculo especial para o público cascavelense. Neste sábado (20), às 20h, o palco do Teatro Municipal Sefrin Filho recebe a G2 Cia. de Dança do Teatro Guaíra com a montagem “GAG – Uma livre adaptação de Heinrich von Kleist sobre o Teatro de Marionetes”.
Com ingresso solidário de um quilo de alimento não perecível, a entrada é gratuita. A retirada deve ser feita antecipadamente pelo site sympla.com.br.
O espetáculo de dança-teatro é inspirado no ensaio “Sobre o Teatro de Marionetes”, do escritor alemão Heinrich von Kleist, e leva para cena o universo circense para discutir questões existenciais da condição humana. A peça faz referências às gags, performances cômicas típicas do circo, e combina humor com reflexões filosóficas. Dirigido por Gabriel Villela, com direção adjunta de Ivan Andrade, o trabalho estreou em 2023, no Teatro Guaíra, em Curitiba, e desde então vem encantando plateias por onde passa.
Ensaio aberto e bate-papo
Na tarde de sábado (20), antes da apresentação oficial, a G2 Cia. de Dança realizará um ensaio aberto exclusivo para participantes do projeto Plateia Pensante – A Escola de Espectadores do Paraná, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura que busca formar públicos e aproximar diferentes faixas etárias da arte.
Em Cascavel, o programa tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e inclui rodas de conversa, oficinas, sessões de cinema e espetáculos voltados para crianças, adultos e idosos, sempre mediados por profissionais capacitados para despertar o olhar crítico e sensível do público.
Após o ensaio, os participantes adultos e idosos poderão conhecer os bastidores do Teatro Municipal Sefrin Filho e participar de um bate-papo sobre a obra.
G2 Cia de Dança do Teatro Guaíra
Única companhia sênior em atividade na América Latina, a G2 Cia. de Dança completa em 2025 25 anos de trajetória. Criada em 1999, estreou em julho de 2000 com os espetáculos “Instável Sonata”, de Adriana Grechi, e “Pare, pense, faça alguma coisa!”, de Tuca Pinheiro.
O Festival
35º Festival de Dança de Cascavel contou com 66 oficinas e mais de 2 mil vagas dentro de mais de 10 estilos de dança, para pessoas de todas as idades e saberes.