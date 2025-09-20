Espetáculo gratuito do Teatro Guaíra encerra 35° Festival de Dança de Cascavel

A programação artística da 35ª edição do Festival de Dança de Cascavel será encerrada com um espetáculo especial para o público cascavelense. Neste sábado (20), às 20h, o palco do Teatro Municipal Sefrin Filho recebe a G2 Cia. de Dança do Teatro Guaíra com a montagem “GAG – Uma livre adaptação de Heinrich von Kleist sobre o Teatro de Marionetes”.

Com ingresso solidário de um quilo de alimento não perecível, a entrada é gratuita. A retirada deve ser feita antecipadamente pelo site sympla.com.br.

O espetáculo de dança-teatro é inspirado no ensaio “Sobre o Teatro de Marionetes”, do escritor alemão Heinrich von Kleist, e leva para cena o universo circense para discutir questões existenciais da condição humana. A peça faz referências às gags, performances cômicas típicas do circo, e combina humor com reflexões filosóficas. Dirigido por Gabriel Villela, com direção adjunta de Ivan Andrade, o trabalho estreou em 2023, no Teatro Guaíra, em Curitiba, e desde então vem encantando plateias por onde passa.

Ensaio aberto e bate-papo

Na tarde de sábado (20), antes da apresentação oficial, a G2 Cia. de Dança realizará um ensaio aberto exclusivo para participantes do projeto Plateia Pensante – A Escola de Espectadores do Paraná, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura que busca formar públicos e aproximar diferentes faixas etárias da arte.