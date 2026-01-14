Cascavel e Paraná - Cascavel terá programação cultural para toda a família neste domingo (18). O espetáculo “Em Busca do Tesouro Verde” será apresentado às 15h no Centro Cultural Gilberto Mayer. A peça é gratuita e aberta ao público, integrando as atividades da Oficina de Iluminação Cênica – Da origem à construção de um espetáculo, realizada ao longo da semana no mesmo espaço, com apoio da Secretaria de Cultura.
Com linguagem de teatro musical, a peça conta a história de um menino que vive em um mundo distópico sem natureza. Ele parte em busca de um antigo “tesouro verde”, capaz de revitalizar o meio ambiente. Acompanhado de Gaivota, a última de sua espécie, o personagem percorre uma jornada guiada por princípios da agroecologia, convidando o público a refletir sobre sustentabilidade, cuidado com o planeta e responsabilidade coletiva.
A apresentação também marca um momento importante da oficina, quando os participantes aplicam na prática os conhecimentos adquiridos em montagem, criação e operação da iluminação, integrando a luz ao desenvolvimento cênico do espetáculo.
Detalhes do Espetáculo e Produção
Com direção e dramaturgia de Marco Techio e trilha sonora original de Artur Gobbi, o espetáculo combina música, interpretação e visualidade, oferecendo uma experiência sensorial que dialoga com públicos de todas as idades e desperta a consciência ambiental por meio da arte.
A iniciativa é uma produção do Coletivo Cacareco e da Dupla de Dois Produções, com apoio da Secretaria de Cultura de Cascavel e realização da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.