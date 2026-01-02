Brasil - Durante as férias escolares, a rotina das crianças muda. Os dias ficam mais livres, surgem novas atividades e a supervisão direta tende a diminuir, o que exige atenção redobrada de pais e responsáveis.

Especialistas ouvidos pela Agência Brasil apontam cuidados simples que ajudam a evitar acidentes em casa ou fora dela durante o período de férias, que vai de dezembro a fevereiro, com variação conforme o estado e o município.

Segundo o pediatra e alergista Josemar Lídio de Matos, do Hospital Santa Catarina – Paulista, um dos principais desafios é escolher locais adequados para as atividades das crianças.

“O primeiro cuidado é avaliar se o local oferece segurança mínima para que a criança possa brincar e se divertir sem riscos”, destaca.

Ele orienta verificar se parquinhos e espaços de lazer têm brinquedos conservados, piso que absorva impactos e estruturas seguras. Em clubes, hotéis e casas de temporada, é essencial conferir a existência de redes em janelas, proteção em piscinas e isolamento das áreas de risco.

Riscos por faixa etária

De acordo com o pediatra, os riscos variam conforme a idade. Em crianças de até 3 anos, os acidentes mais comuns acontecem dentro de casa, principalmente quedas de camas e sofás, além de traumas na cabeça.

Queimaduras também estão entre os principais perigos. “Panelas quentes, pratos recém-saídos do forno e líquidos aquecidos podem causar acidentes graves”, alerta Matos.

Outro risco frequente nessa faixa etária é a ingestão de produtos de limpeza ou substâncias tóxicas que estejam ao alcance da criança.

Em crianças maiores, os acidentes costumam estar relacionados à prática de atividades mais intensas, como o uso de bicicletas, skates e patins. Nesses casos, o pediatra recomenda o uso de equipamentos de proteção, como capacete, joelheiras e cotoveleiras, sempre com supervisão de um adulto.