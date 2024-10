Espaços de Memória aproximam o público interno da história da Itaipu

TRÂNSITO

Grave acidente deixa três pessoas feridas no Bairro Coqueiral em Cascavel

Na tarde desta quarta-feira (16), um acidente de trânsito com capotamento deixou três pessoas feridas, no cruzamento das ruas Recife e João Lili Cirico, no bairro Coqueiral. De acordo com informações preliminares, um Ford Ka seguia por uma das vias quando avançou a preferencial e colidiu com um HR-V. Com o impacto, o HR-V capotou […]