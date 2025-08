Espaço Sérgio Donadussi vai garantir ambiente de acolhimento para motoristas de ambulância

Cascavel e Paraná - A Uopeccan inaugura no próximo dia 8 de agosto, o Espaço Sérgio Donadussi, um imóvel voltado ao acolhimento dos motoristas que trazem pacientes de outras cidades para tratamento em Cascavel. Conhecido como Casa dos Motoristas, o local foi estruturado para oferecer descanso, higiene e conforto a esses profissionais que percorrem longas distâncias como parte essencial da rede de cuidado.

Localizado na Rua Potiguaras, 834, o espaço conta com 211,65 m² e contempla quatro dormitórios, banheiros com chuveiro, sala de estar e um amplo salão com área gourmet, pensado para refeições e pequenos eventos. A iniciativa é parte do compromisso da Uopeccan com a humanização, não apenas dos atendimentos, mas também do acolhimento de quem trabalha, diariamente, para que os pacientes tenham acesso ao tratamento.

Para o presidente do Conselho Superior da Uopeccan, Ciro Kreuz, a inauguração do novo espaço representa mais um passo importante na valorização de todos os envolvidos no processo de atendimento à saúde. “O motorista que chega cansado, após sair de sua cidade durante a madrugada, precisa de um local digno para descansar. Isso influencia de forma direta na segurança e na qualidade do serviço prestado. Cuidar de quem cuida também faz parte do nosso compromisso com a saúde e a humanização do atendimento”, afirma.