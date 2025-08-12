Equipes de resgate atendem explosão em fábrica na Região Metropolitana de Curitiba

Curitiba e Paraná - O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), além do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Paraná (PMPR), estão mobilizados para o atendimento da explosão de uma fábrica de materiais explosivos no município de Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba nesta terça-feira (12). Trabalham no local bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) do CBMPR, especializado em buscas de alta complexidade, bem como o Esquadrão Antibombas do Comando de Operações Especiais da PMPR.

A explosão nesta terça-feira (12) ocorreu por volta das 5h50.As equipes buscam por sete desaparecidos.

“O Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) coordena as buscas. Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente”, postou o governador Carlos Massa Ratinho Junior na manhã desta terça.