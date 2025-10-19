Equipe médica começa a reduzir os sedativos de Sueli, uma das vítimas do incêndio

Sueli Vieira dos Reis, vítima do incêndio no apartamento no Bairro Country, em Cascavel, no último dia 15, segue internada no Hospital São Lucas Center. Ela é mãe da advogada Juliane dos Santos Reis.

Na manhã deste domingo (19), o hospital divulgou informações sobre o estado da paciente.

A paciente de 51 anos, conforme a evolução dos exames e do estado de saúde iniciou, neste domingo, o processo de redução de sedativos, que será gradual. A avaliação será constante para verificar como a paciente vai reagir e a tolerabilidade da redução da ventilação mecânica. A paciente segue recebendo todos os cuidados e o suporte da UTI.