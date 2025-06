EPR Iguaçu recupera 100 km de pavimento; melhorias garantem segurança viária e impulsionam turismo

Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pelo Lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná, alcançou a marca de 100 km de pavimento recuperado no trecho concedido, que passa por 31 municípios nas regiões Oeste e Sudoeste.

O objetivo é otimizar as condições de trafegabilidade nas rodovias que formam um importante corredor logístico por onde passa a produção agrícola e industrial, bem como o acesso a importantes polos turísticos do Estado.

Os trabalhos foram iniciados na região Sudoeste, que tem papel fundamental no desenvolvimento do Paraná e onde foram mapeados trechos que apresentavam condições que exigiam atenção imediata.

“Diante do diagnóstico realizado, com prontidão mobilizamos diversas frentes de obras para garantir agilidade em proporcionar boas condições de trafegabilidade e segurança para quem passa pelo nosso trecho de concessão. E com esta dedicação, chegamos a marca de 100 km recuperados. A população já tem observado as melhorias no dia a dia, com viagens mais rápidas, seguras e confortáveis”, ressalta Silvio Caldas, diretor-executivo da EPR Iguaçu.