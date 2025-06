EPR Iguaçu realiza melhorias no Viaduto da Petrocon; tráfego será desviado para vias marginais

Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão do Lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná, realiza neste sábado (14) trabalhos de manutenção, na BR-277, km 592 sobre o Viaduto da Petrocon, em Cascavel.

As intervenções integram o cronograma de recuperação previsto no contrato de concessão e têm como foco melhorar a trafegabilidade e aumentar a segurança viária. Dentre os serviços estão a recuperação de pavimento, revitalização de sinalização horizontal e reforço em elementos de proteção e segurança.

“O Viaduto da Petrocon concentra um tráfego intenso é um acesso importante a diversos bairros da região Sul e local onde frequentemente são registrados acidentes. Com base no diálogo com a comunidade local nós compreendemos que este é um dos pontos prioritários que demandam requalificação tanto no pavimento, quanto na sinalização. Desta forma, estamos concentrando esforços nesse trabalho para garantir que os motoristas que passam pelo local tenham a visão clara do funcionamento do dispositivo, bem como condições de trafegabilidade e sigam viagem com segurança”, explica o diretor executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.