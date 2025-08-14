EPR Iguaçu realiza entrevistas de candidatos PCD na Agência do Trabalhador de Cascavel nesta sexta-feira (15)

Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza nesta sexta-feira (15) entrevistas direcionadas a candidatos PCD (Pessoas com Deficiência), na Agência do Trabalhador de Cascavel.

Estão abertas 06 vagas, entre administrativas e operacionais, bem como formação de banco de talentos. Interessados devem comparecer no horário agendado, portando currículo e um documento com foto.