EPR Iguaçu realiza entrevistas de candidatos PCD na Agência do Trabalhador de Cascavel nesta sexta-feira (15)

Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza nesta sexta-feira (15) entrevistas direcionadas a candidatos PCD (Pessoas com Deficiência), na Agência do Trabalhador de Cascavel.
Estão abertas 06 vagas, entre administrativas e operacionais, bem como formação de banco de talentos. Interessados devem comparecer no horário agendado, portando currículo e um documento com foto.
“Nossa equipe estará na agência para receber os currículos dos candidatos e realizar as entrevistas. Com a aprovação nesta etapa, o profissional será encaminhado para a fase final do processo de contratação e efetivação. O objetivo é facilitar e agilizar o processo de contratação”, explica o coordenador de Gestão de Pessoas da EPR Iguaçu, Ademar Alves de Lima.
As vagas têm diversos benefícios como: assistência médica e odontológica, seguro de vida, cartão alimentação/refeição, auxílio-creche para mulheres, licença-maternidade e paternidade estendidas e participação nos resultados.
Os profissionais contratados pela concessionária passam por processo de treinamento e imersão em temas que guiam o propósito de prestação de serviços de excelência aos usuários, modernização e manutenção das rodovias concedidas, bem como sustentabilidade, qualidade, integridade e segurança do trabalho.
Fonte: Assessoria