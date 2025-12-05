Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza na noite deste sábado (6) e madrugada de domingo (7), trabalhos de revitalização do Viaduto, popularmente conhecido como Viaduto do Cowboy, localizado no km 595,920, da BR-277, perímetro urbano de Cascavel.
No local serão executados serviços de manutenção e pintura da parte debaixo da estrutura. O aparato de equipamentos utilizados, bem como o número de trabalhadores que estarão envolvidos na operação, demanda que o tráfego seja temporariamente interditado, com equipes da concessionária orientando a passagem alternada de veículos, a fim de garantir a segurança dos usuários e das equipes que atuarão no local.
“O foco do trabalho de requalificação das estruturas é a segurança viária e funcionalidade de todo o sistema. A pintura atua como uma camada de proteção contra as intempéries climáticas e ação do tempo, evitando que danifiquem a edificação. Desta forma, contribui diretamente para o aumento da durabilidade e vida útil do viaduto, o que é fundamental para a segurança e estabilidade da infraestrutura urbana”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
Esta é a última etapa do processo de revitalização da estrutura, que já recebeu limpeza e melhorias no sistema de contenção e drenagem da plataforma.
Intervenções no tráfego
Com o objetivo de causar o menor impacto possível no tráfego, os trabalhos serão realizados no período noturno e ao longo da madrugada.
A operação terá início às 20h deste sábado (6) e finaliza às 3h, do domingo (7). Durante a execução dos trabalhos, a sinalização será reforçada e equipes da concessionária estarão posicionadas nos trechos de intervenção para orientar os motoristas.
A EPR Iguaçu reforça a importância de redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e seguir a sinalização ao trafegar pelas áreas em obras.
Os processos de planejamento e operacionalização da interdição foram devidamente validados junto à prefeitura de Cascavel e Transitar. Em caso de condições climáticas adversas, os serviços poderão ser reprogramados.
Canais de informação
Usuários que precisarem de suporte podem acionar os serviços gratuitos de atendimento médico e atendimento mecânico pelo número de emergência 0800 277 0163, que também é WhatsApp.
Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da concessionária: Instagram e X: @epr.iguacu e Canal do WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbBUENO6BIEhFMUfvg1r.
