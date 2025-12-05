Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza na noite deste sábado (6) e madrugada de domingo (7), trabalhos de revitalização do Viaduto, popularmente conhecido como Viaduto do Cowboy, localizado no km 595,920, da BR-277, perímetro urbano de Cascavel.

No local serão executados serviços de manutenção e pintura da parte debaixo da estrutura. O aparato de equipamentos utilizados, bem como o número de trabalhadores que estarão envolvidos na operação, demanda que o tráfego seja temporariamente interditado, com equipes da concessionária orientando a passagem alternada de veículos, a fim de garantir a segurança dos usuários e das equipes que atuarão no local.

“O foco do trabalho de requalificação das estruturas é a segurança viária e funcionalidade de todo o sistema. A pintura atua como uma camada de proteção contra as intempéries climáticas e ação do tempo, evitando que danifiquem a edificação. Desta forma, contribui diretamente para o aumento da durabilidade e vida útil do viaduto, o que é fundamental para a segurança e estabilidade da infraestrutura urbana”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

Esta é a última etapa do processo de revitalização da estrutura, que já recebeu limpeza e melhorias no sistema de contenção e drenagem da plataforma.

Intervenções no tráfego

Com o objetivo de causar o menor impacto possível no tráfego, os trabalhos serão realizados no período noturno e ao longo da madrugada.