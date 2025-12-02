EPR Iguaçu programa interdições no Viaduto Olindo Periolo para execução de reparos na estrutura

Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza nesta terça-feira (02) e quarta-feira (03), interdições de tráfego no Viaduto Olindo Periolo, localizado no quilômetro 586, da BR-277, em Cascavel, para execução de melhorias na estrutura.
A fim de garantir a segurança dos usuários, bem como das equipes que atuarão no local, o fluxo de veículos será temporariamente impedido no dispositivo. Para causar o menor impacto possível no tráfego, a execução dos trabalhos vai se concentrar no período das 22h desta terça-feira às 5h da manhã de quarta-feira. A segunda etapa dos trabalhos inicia novamente às 22h de quarta e deverá ser concluída até as 5h da manhã de quinta-feira.
“As melhorias que vamos executar neste dispositivo estão concentradas nas juntas de dilatação. Elas têm o papel de absorver possíveis dilatações da estrutura, causadas pelo aumento da temperatura, por exemplo, e também para mitigar os efeitos da vibração e movimentações registradas no viaduto. São trabalhos que integram o cronograma de manutenção previsto no contrato de concessão e têm o objetivo de aprimorar a trafegabilidade e segurança viária”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
Os processos de planejamento e operacionalização da interdição foram devidamente validados junto à Polícia Rodoviária Federal e Transitar. Em caso de condições climáticas adversas, os serviços poderão ser reprogramados.
Rotas alternativas
Durante a operação, a sinalização será reforçada e equipes da concessionária e Polícia Rodoviária Federal estarão posicionadas nos trechos de intervenção para orientar os motoristas.
A interdição será concentrada apenas no Viaduto, sem impacto no tráfego na BR-277 (conforme mapa). Acessos tanto ao Bairro Jardim Veneza, para quem transita no sentido Curitiba, quanto ao centro de Cascavel, para quem trafega no sentido Foz do Iguaçu não sofrerão alterações.
Para usuários que trafegam sentido Curitiba e precisam acessar o centro de Cascavel e aqueles que se deslocam do Bairro Jardim Veneza sentido centro, o acesso alternativo indicado é o Trevo Cataratas. Já o acesso ao bairro, tanto para usuários que estão no centro da cidade, quanto para os que estão na rodovia, sentido Curitiba, o acesso alternativo é o Trevo da Portal.
A EPR Iguaçu reforça a importância de redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e seguir a sinalização ao trafegar pelas áreas em obras.
Canais de informação
Usuários que precisarem de suporte podem acionar os serviços gratuitos de atendimento médico e mecânico pelo número de emergência 0800 277 0163.
Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da concessionária: Instagram e X: @epr.iguacu e Canal do WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbBUENO6BIEhFMUfvg1r.
Fonte: Assessoria