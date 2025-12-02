EPR Iguaçu programa interdições no Viaduto Olindo Periolo para execução de reparos na estrutura

Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza nesta terça-feira (02) e quarta-feira (03), interdições de tráfego no Viaduto Olindo Periolo, localizado no quilômetro 586, da BR-277, em Cascavel, para execução de melhorias na estrutura.

A fim de garantir a segurança dos usuários, bem como das equipes que atuarão no local, o fluxo de veículos será temporariamente impedido no dispositivo. Para causar o menor impacto possível no tráfego, a execução dos trabalhos vai se concentrar no período das 22h desta terça-feira às 5h da manhã de quarta-feira. A segunda etapa dos trabalhos inicia novamente às 22h de quarta e deverá ser concluída até as 5h da manhã de quinta-feira.

“As melhorias que vamos executar neste dispositivo estão concentradas nas juntas de dilatação. Elas têm o papel de absorver possíveis dilatações da estrutura, causadas pelo aumento da temperatura, por exemplo, e também para mitigar os efeitos da vibração e movimentações registradas no viaduto. São trabalhos que integram o cronograma de manutenção previsto no contrato de concessão e têm o objetivo de aprimorar a trafegabilidade e segurança viária”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

Os processos de planejamento e operacionalização da interdição foram devidamente validados junto à Polícia Rodoviária Federal e Transitar. Em caso de condições climáticas adversas, os serviços poderão ser reprogramados.

Rotas alternativas

Durante a operação, a sinalização será reforçada e equipes da concessionária e Polícia Rodoviária Federal estarão posicionadas nos trechos de intervenção para orientar os motoristas.