EPR Iguaçu programa interdições no Trevo Cataratas para realizar melhorias no sistema de iluminação

Cascavel - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza neste domingo (3) trabalhos de manutenção no Trevo Cataratas, em Cascavel.

As intervenções serão realizadas no sistema de iluminação do Trevo e integram o cronograma de recuperação previsto no contrato de concessão, com foco em melhorar a trafegabilidade e aumentar a segurança viária.

“O Trevo Cataratas é um importante entroncamento rodoviário que conecta as rodovias BR-369, BR-277, PRC-467 e a Avenida Brasil. Equipes têm atuado no local na requalificação de todo o sistema de iluminação, reforço na sinalização vertical e horizontal, bem como melhoria da trafegabilidade nos acessos, garantindo assim que o usuário tenha maior visibilidade e segurança ao passar pelo local”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

Operação e desvio do tráfego

O dispositivo registra alto fluxo de veículos e para garantir a segurança das equipes e dos motoristas durante a realização dos trabalhos, das 8h às 17h, será realizada operação de desvio de tráfego em duas alças de acesso ao Trevo, ambas da BR-369. (conforme o mapa)

No domingo pela manhã, será bloqueado o tráfego na alça de acesso da BR-369, que leva à BR-277 . Os usuários que desejam fazer este trajeto deverão utilizar a alça que leva à Av. Brasil, realizar o retorno na via, para acessar novamente o Trevo e então a BR-277.

Já no período da tarde, o tráfego será bloqueado na alça de acesso da BR-369 que leva à Av. Brasil. Os usuários deverão utilizar a alça que leva à BR-277, fazer o contorno no Trevo e acessar a Av. Brasil.

Segurança reforçada e orientação aos usuários

Durante a operação, a sinalização será reforçada e equipes da concessionária e Polícia Rodoviária Federal estarão posicionadas nos trechos de intervenção para orientar os motoristas.