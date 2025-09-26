EPR Iguaçu programa desvio de tráfego para execução de trabalhos no Viaduto do Guarujá

A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza nesta sexta-feira (26) e sábado (27), trabalhos de requalificação no Viaduto do Bairro Guarujá, km 594 da BR-277, em Cascavel.
No local serão executados serviços de recuperação do pavimento e meio-fio, pintura da estrutura, revitalização da sinalização horizontal e drenagem.
O aparato de equipamentos utilizados, como caminhão munck, por exemplo, bem como o número de trabalhadores que estarão envolvidos na operação, demanda que o tráfego seja interrompido no Viaduto.
A fim de garantir a segurança dos usuários, bem como das equipes que atuarão no local, o fluxo será desviado para as vias marginais da rodovia.
“Temos avançado na recuperação de todo o trecho concedido, promovendo melhorias no pavimento e sinalização para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança viária. Neste ponto, um dispositivo importante que fica no perímetro urbano de Cascavel, atuaremos em diversas frentes a fim de revitalizar a estrutura e garantir uma experiência confortável ao usuário que passa pela região”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
Desvio do tráfego
Com o objetivo de causar o menor impacto possível no tráfego, os trabalhos serão realizados no período noturno e ao longo da madrugada.
Nesta sexta-feira (26), a interdição inicia às 20h e finaliza às 5h, madrugada de sábado (27). Ainda no dia 27, os trabalhos serão retomados às 20h, quando o tráfego passará novamente a ser desviado para as vias marginais e seguirá desta forma até às 5h de domingo (28).
Com o fechamento do Viaduto, a orientação para os usuários que desejam acessar a cidade é para que utilizem a trincheira do Cowboy ou o Viaduto do 14 de novembro.
Durante a operação, a sinalização será reforçada e equipes da concessionária estarão posicionadas nos trechos de intervenção para orientar os motoristas. Em caso de condições climáticas adversas, os serviços poderão ser reprogramados.
A EPR Iguaçu reforça a importância de redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e seguir a sinalização ao trafegar pelas áreas em obras.
Canais de informação
Usuários que precisarem de suporte podem acionar os serviços gratuitos de atendimento médico e mecânico pelo número de emergência 0800 277 0163, que também é WhatsApp.
Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da concessionária: Instagram e X: @epr.iguacu e Canal do WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbBUENO6BIEhFMUfvg1r.
