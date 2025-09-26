EPR Iguaçu programa desvio de tráfego para execução de trabalhos no Viaduto do Guarujá

A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza nesta sexta-feira (26) e sábado (27), trabalhos de requalificação no Viaduto do Bairro Guarujá, km 594 da BR-277, em Cascavel.

No local serão executados serviços de recuperação do pavimento e meio-fio, pintura da estrutura, revitalização da sinalização horizontal e drenagem.

O aparato de equipamentos utilizados, como caminhão munck, por exemplo, bem como o número de trabalhadores que estarão envolvidos na operação, demanda que o tráfego seja interrompido no Viaduto.

A fim de garantir a segurança dos usuários, bem como das equipes que atuarão no local, o fluxo será desviado para as vias marginais da rodovia.

“Temos avançado na recuperação de todo o trecho concedido, promovendo melhorias no pavimento e sinalização para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança viária. Neste ponto, um dispositivo importante que fica no perímetro urbano de Cascavel, atuaremos em diversas frentes a fim de revitalizar a estrutura e garantir uma experiência confortável ao usuário que passa pela região”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

Desvio do tráfego

Com o objetivo de causar o menor impacto possível no tráfego, os trabalhos serão realizados no período noturno e ao longo da madrugada.