Céu Azul - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, programa para a próxima terça-feira (25) trabalhos de corte de árvores com risco de queda, em quatro pontos da BR-277, entre Céu Azul e Matelândia: dois no km 643, um no 644 e outro no km 651.

A intervenção integra os trabalhos de conservação da rodovia e faixa de domínio e têm como foco aprimorar a segurança viária, uma vez que o levantamento realizado pela concessionária apontou que as árvores mapeadas apresentam risco de queda.

A fim de garantir a segurança de trabalhadores e usuários, o tráfego no local ficará em sistema Pare e Siga no período das 8h às 16h. Em algumas fases do trabalho pode haver risco de que fragmentos atinjam a pista, para preservar a integridade dos usuários, nestes momentos a via terá o tráfego temporariamente interrompido, em ambos os sentidos.

O trecho receberá reforço na sinalização indicando a presença de máquinas e colaboradores no local, bem como a intervenção temporária no tráfego.