Céu Azul - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, programa para a próxima terça-feira (25) trabalhos de corte de árvores com risco de queda, em quatro pontos da BR-277, entre Céu Azul e Matelândia: dois no km 643, um no 644 e outro no km 651.
A intervenção integra os trabalhos de conservação da rodovia e faixa de domínio e têm como foco aprimorar a segurança viária, uma vez que o levantamento realizado pela concessionária apontou que as árvores mapeadas apresentam risco de queda.
A fim de garantir a segurança de trabalhadores e usuários, o tráfego no local ficará em sistema Pare e Siga no período das 8h às 16h. Em algumas fases do trabalho pode haver risco de que fragmentos atinjam a pista, para preservar a integridade dos usuários, nestes momentos a via terá o tráfego temporariamente interrompido, em ambos os sentidos.
O trecho receberá reforço na sinalização indicando a presença de máquinas e colaboradores no local, bem como a intervenção temporária no tráfego.
“A concessionária atua com foco na segurança viária e na melhoria contínua, promovendo intervenções que contribuem para uma rodovia mais segura e eficiente. O trabalho de conservação da rodovia e faixa de domínio garante a remoção de itens, dentre eles árvores que muitas vezes estão secas e oferecem risco de queda. É uma ação preventiva que contribui para os nossos grandes objetivos que são a segurança e a preservação de vidas”, afirma o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
A EPR Iguaçu reforça a importância de redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e seguir a sinalização ao trafegar pelas áreas em obras. Em caso de condições climáticas adversas, o trabalho será reagendado.
Canais de informação
Usuários que precisarem de suporte durante a viagem podem acionar os serviços gratuitos de atendimento médico e mecânico pelo número de emergência 0800 277 0163.
Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da concessionária: Instagram e X: @epr.iguacu e Canal do WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbBUENO6BIEhFMUfvg1r.