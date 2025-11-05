Paraná - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, avança no processo de implementação do primeiro sistema de Pedágio Eletrônico do Paraná.

Após obter autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para prosseguir com os trâmites que envolvem a implantação do modelo, a concessionária inicia os trabalhos preliminares para instalação dos pórticos, que substituem as praças tradicionais, e permite que a cobrança da tarifa seja feita de forma automática, sem a necessidade de parada.

“Estamos executando os trabalhos iniciais de limpeza e terraplanagem, que preparam o local para receber a base das estruturas. Os próximos passos envolvem a pavimentação, drenagem e nos próximos meses a implantação das estruturas dos pórticos e toda a sinalização que o sistema demanda. Em breve também iniciaremos a orientação dos moradores e usuários da região em relação ao funcionamento do Pedágio Eletrônico. É uma inovação que vai garantir mais fluidez e segurança viária, além de economia para os motoristas e menor impacto ambiental”, destaca o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

Equipes da concessionária atuam nos dois pontos em que serão implantados na BR-163, nos quilômetros 154 e 156, na região de Santa Lúcia, um em cada sentido da rodovia, no km 517, da PR-182, em Ampére e também no km 234, da PR-280, em Vitorino.

Cadastro de veículos

O sistema de pedágio eletrônico funciona por meio de equipamentos de monitoramento instalados nos pórticos, capazes de identificar 100% das passagens, seja por meio da TAG (dispositivo de arrecadação eletrônica) ou leitura de placas.