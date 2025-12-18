EPR Iguaçu inicia implantação de pórticos do Pedágio Eletrônico em Santa Lúcia

Santa Lúcia - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, inicia nesta sexta-feira (19) a implantação das estruturas que compõem o sistema do Pedágio Eletrônico. Neste momento será implantado o pórtico de sacrifício, dispositivo que serve como proteção para o pórtico principal, em Santa Lúcia no km 154, da BR-163 (sentido Lindoeste).

A fim de garantir a segurança dos usuários e trabalhadores durante a operação, o fluxo de veículos será organizado com desvio de faixa. No momento do içamento das estruturas, que demanda a utilização de guindastes, é necessária a interdição temporária do tráfego, por cerca de 30 minutos.

“As nossas equipes atuarão para realizar o trabalho de forma segura e com o objetivo de causar o menor impacto possível na trafegabilidade da via. A sinalização será reforçada, proporcionando ao motorista ampla visão da interdição. É importante que os motoristas redobrem a atenção e respeitem o limite de velocidade ao passar por locais em obras, garantindo assim um trânsito mais seguro para todos”, afirma o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

O cronograma de implantação dos pórticos de sinalização segue com os trabalhos nos km 233 e 235 da PR-280, em Vitorino. A intervenção demanda operação de Pare e Siga das 8h30 às 17h30.

Em caso de condições climáticas adversas, os serviços poderão ser reprogramados.