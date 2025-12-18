EPR Iguaçu inicia implantação de pórticos do Pedágio Eletrônico em Santa Lúcia

Santa Lúcia - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, inicia nesta sexta-feira (19) a implantação das estruturas que compõem o sistema do Pedágio Eletrônico. Neste momento será implantado o pórtico de sacrifício, dispositivo que serve como proteção para o pórtico principal, em Santa Lúcia no km 154, da BR-163 (sentido Lindoeste).
A fim de garantir a segurança dos usuários e trabalhadores durante a operação, o fluxo de veículos será organizado com desvio de faixa. No momento do içamento das estruturas, que demanda a utilização de guindastes, é necessária a interdição temporária do tráfego, por cerca de 30 minutos.
“As nossas equipes atuarão para realizar o trabalho de forma segura e com o objetivo de causar o menor impacto possível na trafegabilidade da via. A sinalização será reforçada, proporcionando ao motorista ampla visão da interdição. É importante que os motoristas redobrem a atenção e respeitem o limite de velocidade ao passar por locais em obras, garantindo assim um trânsito mais seguro para todos”, afirma o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
O cronograma de implantação dos pórticos de sinalização segue com os trabalhos nos km 233 e 235 da PR-280, em Vitorino. A intervenção demanda operação de Pare e Siga das 8h30 às 17h30.
Em caso de condições climáticas adversas, os serviços poderão ser reprogramados.
Pedágio Eletrônico
O Pedágio Eletrônico traz uma série de vantagens aos usuários, dentre eles a praticidade no pagamento da tarifa. Uma vez que o modelo permite que a cobrança seja feita de forma automática, por meio da leitura da placa ou TAG, sem a necessidade de parada.
Independente da opção adotada, é indispensável que o usuário faça o cadastro no sistema da concessionária, garantindo assim que caso esqueça de fazer o pagamento ou haja alguma intercorrência com o TAG, ele seja lembrado de possíveis débitos de passagens, evitando que se torne inadimplente e o débito se torne uma infração de trânsito.
O link para realização do cadastro no sistema de Pedágio Eletrônico da EPR Iguaçu está disponível na página da concessionária epriguacu.com.br/pedagio-eletronico/.
Canais de informação
Usuários que precisarem de suporte durante a viagem podem acionar os serviços gratuitos de atendimento médico e mecânico pelo número de emergência 0800 277 0163.
Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da concessionária:
Instagram e X: @epr.iguacu
Canal do WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbBUENO6BIEhFMUfvg1r
Fonte: Assessoria