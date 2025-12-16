Paraná - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, avança na requalificação do trecho da BR-163, entre Cascavel e Realeza. A rodovia é um importante corredor logístico, crucial para o escoamento de produtos agrícolas e industriais.

O segmento, de pouco mais de 74 quilômetros de extensão, é composto por dois tipos de pavimento: o flexível (tradicional) e o rígido (em concreto). Ambos demandaram de intenso trabalho de recomposição da infraestrutura viária como um todo, envolvendo as pistas de rolamento, sinalização, drenagem, roçada e limpeza de toda área que compõem a faixa de domínio.

Pavimento rígido

Em pouco mais de seis meses de trabalho, a concessionária soma a recuperação de 425 das 612 placas de concreto que apresentam algum tipo de patologia e foram mapeadas em estudo técnico do pavimento. O avanço representa cerca de 70% do total a ser requalificado.

“A recuperação dos parâmetros de qualidade dos pavimentos da BR-163, tem como foco os dois grandes objetivos que movem o nosso trabalho: a segurança viária e a preservação de vidas. Ao assumirmos a concessão realizamos estudos técnicos, que apontaram a necessidade de recuperação de mais de 600 placas de concreto, impactadas por uma série de patologias, e prontamente o trabalho foi iniciado. O avanço dos trabalhos, aliado à melhorias na sinalização e implantação de dispositivos de segurança viária, já garante a quem trafega pela rodovia, uma experiência mais segura e confortável”, destaca o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

Mais segurança viária

O diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira, destaca a escuta ativa das comunidades lindeiras e contribuição para o desenvolvimento econômico das regiões onde a concessionária atua.

“Em paralelo aos estudos técnicos, o diálogo constante com as comunidades lindeiras, contribui para a criação de soluções de segurança viária que promovem mobilidade e conforto também para os usuários que moram às margens da rodovia. A implantação de dispositivos de proteção e segurança (Barreiras New Jersey) no perímetro urbano de Capitão Leônidas Marques é um dos exemplos. A estrutura auxilia na organização do trânsito na região, sem impactar na execução de movimentos de conversão e travessia já realizados”, ressalta.

A nova fase da rodovia é celebrada por quem trafega pelo trecho com frequência, como o motorista de caminhão, Daniel Joaquim de Brito, que semanalmente passa pelo segmento entre Cascavel e Realeza.