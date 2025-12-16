Paraná - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, avança na requalificação do trecho da BR-163, entre Cascavel e Realeza. A rodovia é um importante corredor logístico, crucial para o escoamento de produtos agrícolas e industriais.
O segmento, de pouco mais de 74 quilômetros de extensão, é composto por dois tipos de pavimento: o flexível (tradicional) e o rígido (em concreto). Ambos demandaram de intenso trabalho de recomposição da infraestrutura viária como um todo, envolvendo as pistas de rolamento, sinalização, drenagem, roçada e limpeza de toda área que compõem a faixa de domínio.
Pavimento rígido
Em pouco mais de seis meses de trabalho, a concessionária soma a recuperação de 425 das 612 placas de concreto que apresentam algum tipo de patologia e foram mapeadas em estudo técnico do pavimento. O avanço representa cerca de 70% do total a ser requalificado.
“A recuperação dos parâmetros de qualidade dos pavimentos da BR-163, tem como foco os dois grandes objetivos que movem o nosso trabalho: a segurança viária e a preservação de vidas. Ao assumirmos a concessão realizamos estudos técnicos, que apontaram a necessidade de recuperação de mais de 600 placas de concreto, impactadas por uma série de patologias, e prontamente o trabalho foi iniciado. O avanço dos trabalhos, aliado à melhorias na sinalização e implantação de dispositivos de segurança viária, já garante a quem trafega pela rodovia, uma experiência mais segura e confortável”, destaca o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
Mais segurança viária
O diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira, destaca a escuta ativa das comunidades lindeiras e contribuição para o desenvolvimento econômico das regiões onde a concessionária atua.
“Em paralelo aos estudos técnicos, o diálogo constante com as comunidades lindeiras, contribui para a criação de soluções de segurança viária que promovem mobilidade e conforto também para os usuários que moram às margens da rodovia. A implantação de dispositivos de proteção e segurança (Barreiras New Jersey) no perímetro urbano de Capitão Leônidas Marques é um dos exemplos. A estrutura auxilia na organização do trânsito na região, sem impactar na execução de movimentos de conversão e travessia já realizados”, ressalta.
A nova fase da rodovia é celebrada por quem trafega pelo trecho com frequência, como o motorista de caminhão, Daniel Joaquim de Brito, que semanalmente passa pelo segmento entre Cascavel e Realeza.
“Antes tinha muitos buracos, agora, com as melhorias, não vemos mais. Em dias de chuva também era difícil enxergar já que a sinalização era bem precária. Agora a gente tem mais visibilidade durante a chuva, principalmente nas curvas, as faixas bem pintadas, melhorou bastante. O tráfego em si, pra gente que é motorista e que anda diariamente, tá melhorando bastante”, afirma.
BR-163 em números
O segmento em pavimento rígido corresponde a 47,5% da rodovia. O trecho em pavimento flexível, levando em conta as faixas de rolamento e terceiras faixas, soma 131,37 quilômetros a serem requalificados, dos quais a EPR Iguaçu já executou melhorias por meio dos serviços de fresagem e recomposição em 109,29 quilômetros, utilizando mais de 39 mil toneladas de massa asfáltica. Além disso, equipes também realizaram a recuperação de 18.591,40 m² de pavimento por meio da técnica de microrrevestimento asfáltico a frio.
Também foram executados mais de 45 mil m² de sinalização horizontal, implantação de 347 placas de sinalização vertical, mais de 20 mil tachas e refletivos em barreiras New Jersey.
Ao longo do segmento também foi realizado o reparo de drenagem em 103 pontos, pintura de oito OAE (obra de artes especiais, como pontes e trincheiras), além de reparos em 70 pontos, entre eles barreiras de concreto e defensas metálicas.
Além dos trabalhos de requalificação da malha viária, a concessionária garante atendimento médico e mecânico 24 horas aos usuários. Os serviços são gratuitos e podem ser acionados pelo número de emergência 0800 277 0163, que também é WhatsApp.
Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da concessionária: Instagram e X: @epr.iguacu e Canal do WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbBUENO6BIEhFMUfvg1r.
Fonte: Assessoria