Cascavel e Paraná - O Natal é uma das datas comemorativas mais aguardadas do ano. Para muitas pessoas, é tempo de reunir a família, celebrar conquistas, reforçar laços e renovar esperanças. Mas, para personagem desta matéria, “Paulinho”, no entanto, essa data nunca teve esse significado.

Nada o empolgava. Papai Noel, filmes natalinos, músicas repetidas, histórias sobre “espírito de Natal” — absolutamente nada despertava encanto ou curiosidade. A expressão “Feliz Natal” soava vazia, quase automática, incapaz de provocar qualquer emoção. Desde a infância, Paulinho nunca foi entusiasta da data e ela passou longe de figurar entre suas preferidas.

Sem Ceia, nem presentes

Criado em uma família humilde, o Natal nunca foi mágico. Não havia ceia especial, troca de presentes, decoração ou reunião em torno da mesa. Não existiam brinquedos novos nem expectativas festivas. Para ele, o dia 25 de dezembro era apenas mais um no calendário, sem rituais, sem celebração, sem memória afetiva. Crescer assim moldou sua visão: o Natal era sinônimo de indiferença.

Os anos passaram e, por muito tempo, pouco mudou. A data seguia sendo encarada como um dia comum, até que “Paulinho” conheceu Iolanda. Foi ali que sua perspectiva começou, lentamente, a se transformar.

Ressignificando

O amor tem esse poder: ressignificar hábitos, suavizar resistências e abrir espaço para novas experiências. Com Iolanda, os encontros em família ganharam outro peso — tornaram-se momentos de afeto, partilha e construção de lembranças.