Engenheiros e arquitetos aprimoram conhecimento em curso de IA na Aeac

A Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel) viveu uma noite de casa cheia no último dia 25 de junho. Profissionais da engenharia e da arquitetura aprimoraram o conhecimento no início do minicurso de Inteligência Artificial e chatGPT, realizado por intermédio do termo de fomento firmado junto ao CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná).

A palestra teve a condução do especialista no assunto, Sergio Mota. Segundo ele, o objetivo principal foi o de mostrar como a IA pode ser uma aliada no cotidiano desses profissionais, mostrando os desafios técnicos, operacionais e éticos do uso dessas ferramentas.

A presidente da AEAC, Engenheira Civil Bruna Anible Sost, estava entusiasmada com o número de participantes. “Foi preciso recorrer a um espaço maior para acomodar a todos. Esse é papel da AEAC, sempre apresentar temas atuais e focados em ampliar a capacidade dos profissionais e incrementar seus empreendimentos”. Outro ponto destacado por Bruna envolveu a participação maciça não somente de jovens, mas de profissionais com anos de experiência na área. “Comprova essa nova tendência de se atualizar e utilizar esses recursos como aliados no dia a dia”.

Benefícios no dia a dia

Entre os participantes, estava o Engenheiro Civil Aldemir Aparecido do Nascimento Filho. Ele já utiliza algumas ferramentas de IA de maneira básica e simples, para a confecção de documentos, ajustes em contratos, entre outros serviços. “Procurei o curso para aproveitar a parte generativa da IA e extrair o máximo de resultados satisfatórios e proveitosos para a minha profissão”, descreve.

Para a Engenheira Civil Karin Schons Chiamenti, outra participante do curso, a explanação do palestrante foi muito clara, ao demonstrar os inúmeros benefícios que a Inteligência Artificial pode trazer para o dia a dia, com ênfase nos cuidados necessários ao utilizar essa tecnologia, especialmente quando ela é empregada por pessoas que não dominam o conteúdo técnico relacionado ao que está sendo produzido. “Na área de avaliações e perícias, já utilizamos ferramentas de IA há alguns meses, com resultados muito positivos. Elas nos auxiliam principalmente na organização e análise de planilhas, além de contribuírem para a melhoria da redação dos trabalhos técnicos. A capacidade de buscar informações específicas, em fontes previamente indicadas por nós, gera um ganho expressivo de produtividade”, destaca Karin. “Como bem ressaltou Sergio Mota, é fundamental lembrar que a IA é apenas uma ferramenta. A confiabilidade dos resultados gerados depende, sobretudo, do domínio técnico do usuário”.