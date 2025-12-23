Encerramento do Jubileu da Esperança reunirá todas as comunidades da Arquidiocese de Cascavel

Cascavel - A Arquidiocese de Cascavel se prepara para um dos momentos mais importantes de sua história recente: a celebração de encerramento do Ano Jubilar, Jubileu da Esperança, marcada para o dia 28 de dezembro, às 8h, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. O evento deve reunir todas as comunidades da Arquidiocese em uma grande celebração de fé e unidade.

O Jubileu da Esperança, proclamado pela Igreja no mundo inteiro, foi vivido de forma

intensa pelas paróquias locais. 2025 foi marcado por uma forte participação dos fiéis em

peregrinações, encontros formativos, celebrações comunitárias e ações solidárias,

consolidando um ano de profunda mobilização espiritual.

“Vivemos um tempo de graça, marcado pela presença viva de nossas comunidades. Este Jubileu renovou a esperança, reacendeu o espírito missionário e fortaleceu nossa comunhão eclesial”, afirma o arcebispo metropolitano, Dom José Mário Scalon Angonese.

Encerramento terá ordenação dos primeiros diáconos permanentes da Arquidiocese

A celebração de encerramento será histórica não apenas pelo fim do Ano Jubilar, mas também pela ordenação dos primeiros diáconos permanentes da Arquidiocese de Cascavel,

um marco inédito e de grande significado pastoral.

A expectativa é reunir milhares de pessoas, incluindo representantes de todas as paróquias. Para facilitar o deslocamento, a Arquidiocese orienta que cada comunidade do interior disponibilize ao menos dois ônibus. As paróquias da cidade de Cascavel também são convidadas a oferecer o maior número possível de veículos, garantindo que nenhum fiel deixe de participar.

O que é um diácono permanente? Um diácono permanente é um homem casado (ou solteiro) ordenado na Igreja Católica para servir à comunidade de forma vitalícia, sem a intenção de se tornar padre, atuando como ministro da Palavra, da Liturgia e da Caridade, com funções como pregar, batizar, presidir casamentos e auxiliar na Eucaristia, representando Cristo Servo e vivendo sua vocação em meio ao mundo e à família, com um ministério distinto do diácono transitório (que é uma etapa para o sacerdócio).