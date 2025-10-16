Empresas associadas à Acic poderão abrir nos dias 14 e 15 de novembro

Cascavel - Empresas filiadas à Acic vão poder abrir ao público nos dias 14 e 15 de novembro, respectivamente, data oficial do aniversário de 74 anos de Cascavel e feriado da Proclamação da República.

O comércio precisará observar a Convenção Coletiva de Trabalho, seguindo o que determina as cláusulas 24ª e 25ª, que tratam sobre trabalho em feriados nacionais, estaduais e municipais. As empresas devem respeitar legislação específica de cada município, informa o advogado Joaquim Pereira Alves Junior, especialista em assuntos trabalhistas.

A possibilidade de as empresas filiadas à Associação Comercial e Industrial de Cascavel de abrir no feriado do aniversário, dia 14 de novembro, entretanto, tem como base uma decisão obtida na Justiça contra Decreto Municipal que proibia o trabalho, observa o advogado Joaquim.