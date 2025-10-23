Empresários e autoridades do Brasil e Paraguai debatem integração e investimentos no Oeste do Paraná

Cascavel - O Grupo Ric promove no próximo dia 29 de outubro, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), o painel “Em Pauta: Como o Paraguai pode ser um parceiro estratégico para as empresas do Brasil?”, um encontro exclusivo que reunirá autoridades governamentais, lideranças empresariais e representantes da indústria dos dois países.
O evento será realizado em Cascavel, na sede da Associação Comercial, a partir das 18h30, com o objetivo de estimular a cooperação bilateral, discutir oportunidades de investimentos e apresentar modelos concretos de negócios entre o Oeste do Paraná e o Departamento de Alto Paraná, no Paraguai.
Integração regional e oportunidades reais
A iniciativa do Grupo Ric, busca fortalecer o diálogo entre o setor produtivo e o poder público. Neste evento, o foco recai sobre a integração econômica e logística entre Brasil e Paraguai, explorando temas como infraestrutura, incentivos fiscais, segurança jurídica e capacitação profissional, fatores que têm impulsionado a presença de empresas brasileiras no país vizinho.
Programação
A programação prevê cerca de duas horas de duração, com início às 18h30, em um ambiente voltado para networking e troca de experiências.
O evento será aberto pelo presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, que dará as boas-vindas aos convidados e apresentará os objetivos do painel.
Na sequência, o Painel Governos Locais contará com as participações de César Landy Torres, governador do Alto Paraná, e Aldo Andrés Samudio, prefeito de Los Cedrales. Eles abordarão temas como infraestrutura logística, segurança institucional, incentivos municipais e cooperação fronteiriça — destacando o estado de Alto Paraná como um polo de integração e oportunidades para o empresariado brasileiro.
O Painel Entidades e Indústria reunirá Esteban Wiens, secretário de Indústria e Comércio de Alto Paraná; Pedro Osvaldo Céspedes, presidente da Zona Franca Global; e Ruth Zapattini, gerente da União Industrial do Paraguai (UIP). Entre os assuntos em destaque estão a formação de mão de obra qualificada, regimes especiais de comércio, zonas francas e programas de capacitação técnica.
Na sequência, o espaço Casos Práticos e Financiamentos apresentará experiências de empresários brasileiros que já atuam no Paraguai. Participam Alexandre André de Mendonça (Triunfae), João Paulo de Lima (presidente do Grupo Allways) e Ariel Centurión, advogado especialista no regime Maquila.
A sessão contará ainda com representantes do Banco Atlas S.A., Joel Garay (coordenador regional) e Luis F. González (oficial de contas), que irão detalhar linhas de crédito e soluções financeiras voltadas a empresas investidoras.
O encerramento do painel está previsto para às 21h, com um momento de interação entre o público e os palestrantes, mediado por um jornalista do Grupo Ric, seguido dos agradecimentos finais.
Um diálogo de resultados
Segundo o diretor executivo do Grupo Ric, Pedro Andrade, o evento tem como proposta estimular parcerias estratégicas e concretas entre empresários do Oeste do Paraná e representantes do setor produtivo paraguaio.
“O encontro tem objetivo de sinergia de fortalecimento mútuo: investir no Paraguai não significa abandonar o Brasil, mas sim fortalecer a presença internacional das empresas brasileiras. É um diálogo prático e de resultados, que aproxima regiões vizinhas com potencial de crescimento conjunto”, destacou.
SERVIÇO
- Painel “Em Pauta: Como o Paraguai pode ser um parceiro estratégico para as empresas do Brasil?”
- Data: 29 de outubro de 2025
- Horário: a partir das 18h30
- Local: Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC)
- Av. Toledo, 2640 – Centro, Cascavel (PR)
- Realização: Grupo Ric
- Parceria: Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC)
- Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/em-pauta-discute-como-o-paraguai-pode-ser-um-parceiro-estrategico-para-as-empresas-do-brasil/3180208?token=cb29ad84b58b3bada1a5ecf3c95b1517&referrer=www.google.com&referrer=www.google.com
Fonte: Divulgação/Assessoria