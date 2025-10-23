Empresários e autoridades do Brasil e Paraguai debatem integração e investimentos no Oeste do Paraná

Cascavel - O Grupo Ric promove no próximo dia 29 de outubro, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), o painel “Em Pauta: Como o Paraguai pode ser um parceiro estratégico para as empresas do Brasil?”, um encontro exclusivo que reunirá autoridades governamentais, lideranças empresariais e representantes da indústria dos dois países.

O evento será realizado em Cascavel, na sede da Associação Comercial, a partir das 18h30, com o objetivo de estimular a cooperação bilateral, discutir oportunidades de investimentos e apresentar modelos concretos de negócios entre o Oeste do Paraná e o Departamento de Alto Paraná, no Paraguai.

Integração regional e oportunidades reais

A iniciativa do Grupo Ric, busca fortalecer o diálogo entre o setor produtivo e o poder público. Neste evento, o foco recai sobre a integração econômica e logística entre Brasil e Paraguai, explorando temas como infraestrutura, incentivos fiscais, segurança jurídica e capacitação profissional, fatores que têm impulsionado a presença de empresas brasileiras no país vizinho.

Programação

A programação prevê cerca de duas horas de duração, com início às 18h30, em um ambiente voltado para networking e troca de experiências.

O evento será aberto pelo presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, que dará as boas-vindas aos convidados e apresentará os objetivos do painel.

Na sequência, o Painel Governos Locais contará com as participações de César Landy Torres, governador do Alto Paraná, e Aldo Andrés Samudio, prefeito de Los Cedrales. Eles abordarão temas como infraestrutura logística, segurança institucional, incentivos municipais e cooperação fronteiriça — destacando o estado de Alto Paraná como um polo de integração e oportunidades para o empresariado brasileiro.

O Painel Entidades e Indústria reunirá Esteban Wiens, secretário de Indústria e Comércio de Alto Paraná; Pedro Osvaldo Céspedes, presidente da Zona Franca Global; e Ruth Zapattini, gerente da União Industrial do Paraguai (UIP). Entre os assuntos em destaque estão a formação de mão de obra qualificada, regimes especiais de comércio, zonas francas e programas de capacitação técnica.