Emprego em alta: Agências do Trabalhador batem recorde com 25 mil vagas em 2025

Paraná - As Agências do Trabalhador do Paraná reúnem 25.062 vagas em todo o Estado nessa semana. É o maior número já registrado neste ano, de acordo com o levantamento feito pela Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE) da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, depois das 24.697 vagas de meados de fevereiro. As oportunidades abrangem todas as regiões e contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e especializados.

A Regional de Cascavel lidera o ranking com 5.802 vagas de emprego abertas, reflexo da expansão do setor industrial e do agronegócio na região Oeste. O cargo de alimentador de linha de produção domina as oportunidades, com 1.774 postos, seguido por abatedor (741 vagas), operador de caixa (183) e trabalhador da avicultura de corte (160).

A Regional de Curitiba, que inclui a Capital e cidades da Região Metropolitana, reúne 5.301 vagas de emprego abertas nesta semana. Somente na Agência do Trabalhador de Curitiba são 1.090 vagas disponíveis, especialmente no setor de serviços. Entre as funções mais requisitadas estão faxineiro (108 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (81), atendente de lojas e mercados (75) e operador de caixa (58).

Para quem tem qualificação técnica ou superior, o programa Master Job apresenta vagas com salários maiores. São 54 oportunidades em Curitiba e outras na Região Metropolitana. As funções incluem nutricionista, soldador, analista de marketing, eletricista, técnico de automação, gerente de produção, auxiliar contábil, coordenador de suporte em TI, entre outras. Também estão abertas vagas de estágio nas áreas de marketing, administração, nutrição e pedagogia.

A Regional de Campo Mourão tem 3.222 vagas abertas. A maior parte das oportunidades está concentrada no setor de produção e abate, com destaque para alimentador de linha de produção (1.416 vagas), magarefe – cortador de carne (459), abatedor (111) e repositor de mercadorias (88).