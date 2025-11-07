Cascavel e Paraná - A Acic foi a primeira associação comercial do Paraná a aderir a uma ideia, na época, que gerava mais dúvidas do que certezas. Inspirado em um revolucionário projeto alemão, o Empreender foi trazido ao Brasil pelas mãos do Sebrae, que o adaptou à realidade nacional. O Paraná foi um dos primeiros estados a disseminar a proposta e a Acic foi pioneira entre mais de 200 associações comerciais a apostar na estratégia de transformar empresários de um mesmo ramo em parceiros.

Vinte e sete anos depois, o Empreender segue mais forte do que nunca na Acic, como afirmou o presidente Marcio Blazius durante reunião do Conselho de Núcleos, ontem (6), na Sala Paraná: “O Empreender é o motor que oxigena o cotidiano da associação comercial”. A referência se deve ao fato de, atualmente, 37 grupos, dos mais diferentes setores produtivos, atuar sob a metodologia do programa, contribuindo para fortalecer empresas e a economia, integrando empresários e empreendedores. “Estamos muito felizes com tudo o que o Empreender representa”, conforme Blazius.

O diretor do Empreender, Fabio Alberti, falou das contribuições dos núcleos ao contínuo processo de fortalecimento do setor produtivo e fez relato de eventos recentes dos núcleos. O consultor Gerson Grassia falou sobre Associativismo Empresarial e apresentou números que mostram o tamanho do movimento. Atualmente, o Brasil conta com 22 milhões de empresas e 90% delas são MEIs, micros e pequenas. Somente em 2024, afirmou, mais de 3,3 milhões de novas foram criadas. “Somos empreendedores”, disse ele, ao se referir a uma das características do brasileiro. No Paraná, são 1,8 milhão de empresas.