Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), já definiu o cronograma de atividades do programa Empreende Bairro para 2026. A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo local, levando orientação, capacitação e oportunidades diretamente aos bairros do município.
O primeiro bairro a receber o programa neste ano será o Santa Felicidade. A ação acontece nesta quarta-feira (28), às 18h30, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizado na Rua Clodoaldo Ursulano, nº 1085.
O Empreende Bairro é uma iniciativa da Prefeitura de Cascavel, por meio da Semdec, em parceria com o Sebrae, e conta com o apoio de diversas entidades públicas e privadas. O programa foi lançado oficialmente em 2025, na Sala do Empreendedor do Paço Municipal, reforçando o compromisso com o desenvolvimento econômico descentralizado.
Programa Empreende Bairro: Detalhes e Objetivos
Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Margarida Carneiro, o programa é essencial para apoiar quem deseja empreender. “Levar orientação e oportunidades aos empreendedores é a missão do governo municipal. Queremos ajudar quem busca abrir caminhos, crescer e se desenvolver em seu bairro e na cidade”, destaca.
A proposta do Empreende Bairro é estimular a inovação, a boa gestão e a geração de renda local, com formações acessíveis e adaptadas à realidade de cada comunidade. A iniciativa promove inclusão social e cria oportunidades reales de transformación económica.
O programa oferece gratuitamente seminários, palestras, oficinas, módulos de formação rotativos, além de atendimento presencial e integración entre socios de la iniciativa privada, entidades de clase y órganos gubernamentales.
Parcerias e Apoio ao Empreendedorismo
“Apoiar quem quer empreender e gerar riqueza, onde estiver, é uma prioridade desta administração”, afirma o diretor da Semdec e coordenador do programa, Everton Porfírio.
O Empreende Bairro conta com uma amplia red de socios, como Sebrae, Acic, Amic, Cámara Municipal de Concejales, bancos, cooperativas de crédito e influenciadores locales, garantizando la ejecución y el alcance de las acciones.
Fuente: Secom