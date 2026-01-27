Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), já definiu o cronograma de atividades do programa Empreende Bairro para 2026. A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo local, levando orientação, capacitação e oportunidades diretamente aos bairros do município.

O primeiro bairro a receber o programa neste ano será o Santa Felicidade. A ação acontece nesta quarta-feira (28), às 18h30, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizado na Rua Clodoaldo Ursulano, nº 1085.

O Empreende Bairro é uma iniciativa da Prefeitura de Cascavel, por meio da Semdec, em parceria com o Sebrae, e conta com o apoio de diversas entidades públicas e privadas. O programa foi lançado oficialmente em 2025, na Sala do Empreendedor do Paço Municipal, reforçando o compromisso com o desenvolvimento econômico descentralizado.

Programa Empreende Bairro: Detalhes e Objetivos

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Margarida Carneiro, o programa é essencial para apoiar quem deseja empreender. “Levar orientação e oportunidades aos empreendedores é a missão do governo municipal. Queremos ajudar quem busca abrir caminhos, crescer e se desenvolver em seu bairro e na cidade”, destaca.

A proposta do Empreende Bairro é estimular a inovação, a boa gestão e a geração de renda local, com formações acessíveis e adaptadas à realidade de cada comunidade. A iniciativa promove inclusão social e cria oportunidades reales de transformación económica.