Cascavel e Paraná - A vida adulta que é a fase da maturidade física e psicológica do ser humano, que vem a partir dos 20 anos, traz consigo uma série de mudanças, entre elas, as responsabilidades com a família, com o emprego e com a vida em sociedade. As mudanças exigem uma série de adaptações e trazem com elas os desafios das emoções e as construções da sua vida e com a do próximo e entre as responsabilidades, uma delas é bem importante – do comportamento como motorista.

Muitas pessoas brincam que o veículo na mão de quem não sabe usar é uma “verdadeira arma”, já que usado de forma errada ele pode matar quem está dirigindo ou o próximo. O trânsito tem estatísticas enormes de pessoas que perdem a vida, ficam feridas ou ainda se envolvem em situações provocadas por terceiros e aí entra um problema bastante latente nos dias de hoje que é a embriaguez ao volante.

A falsa sensação de tomar só um pouco que não vai dar em nada – traz uma série de consequências e coloca peças estragadas dentro da mobilidade urbana. É como se imaginamos um grande tabuleiro com as ruas, prédios, casas e dentro do contexto veículos sem seguir as regras, abusando da velocidade, não respeitando as regras e ainda com condutores em más condições de visibilidade e cognição que é o que acontecem com os “bebuns” que insistem em beber e dirigir.

Topo do ranking

Dados divulgados nesta semana pelo Detran (Departamento de Trânsito do Paraná) apontam que Cascavel é a terceira cidade do Estado em registros de autuações devido à embriaguez ao volante, ou seja, de dirigir sob influência de álcool, contabilizando mais de 400 casos, ficando apenas atrás de Ponta Grossa que teve ao todo 405 notificações e da capital do Estado, Curitiba que somou 479 infrações. Os comportamentos inapropriados colocam em risco a vida dos próprios condutores e de terceiros.

Toda semana é comum a divulgação de casos de embriaguez – tanto nas ruas da cidade quanto nas rodovias – e em vários casos evoluindo para acidentes e até mortes. Os dados do Detran são referentes ao período de janeiro a dezembro do ano passado e o que chama a atenção é que a quantidade é muito maior do que cidades de maior porte, como por exemplo, Londrina que teve 133 casos e Maringá com 128.

Embriaguez é crime

A Lei Seca – que em 2026 completa 18 anos de criação – traz uma série de consequências para quem for pego dirigindo embriagado. Ela fere o artigo 306 do Código de trânsito Brasileiro caracterizado por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada por álcool/drogas. As penalidades incluem detenção de seis meses a três anos, multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por 12 meses e ainda a retenção do veículo.

Foto: AEN

Além disso, condutores flagrados podem ser presos, pagando fiança para responder em liberdade e a recusa ao teste do bafômetro gera as mesmas penalidades que é a multa e a suspensão, mesmo sem constatação de alteração psicomotora. Em caso de o motorista ser reincidente a suspensão pode chegar a dois anos. A alteração da capacidade psicomotora que é o resultado do uso do álcool pode ser comprovada por teste de alcoolemia, conhecido como bafômetro com resultado de 0,34 mg/L de ar alveolar.

Nas blitze, que são as fiscalizações de trânsito, no caso em que o condutor se recusa a realizar o teste do bafômetro ele recebe uma multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por 12 meses e o veículo só é liberado se outro condutor habilitado e sóbrio for apresentado.