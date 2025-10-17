Cascavel - Na manhã desta sexta-feira (17), o Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (CONSAMU), por meio da equipe do SAMU de Cascavel, realizou o deslocamento da paciente Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 anos vítima do incêndio ocorrido na última quarta-feira (15) no Edifício João Batista no bairro Country, em Cascavel. Veja o vídeo abaixo:

A paciente, que estava internada na UTI do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), foi transportada pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU até o Aeroporto Regional de Cascavel.

No local, a equipe do SAMU auxiliou no embarque da paciente em uma aeronave do Governo do Estado (Beechcraft King Air – B200), que efetuou a transferência até o Hospital Universitário de Londrina.