Em trecho com limite máximo permitido de 100 km/h, moto é flagrada a 168 km/h em Cascavel

Cascavel - Um motociclista foi flagrado a 168 km/h em um trecho com limite máximo de 100 km/h, na PRc-467, em Cascavel, durante ações da Operação Verão, realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no Oeste do Paraná. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (29) pela 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e chama atenção para o excesso de velocidade, uma das principais causas de sinistros graves nas rodovias.
De acordo com a PRE, o flagrante ocorreu ao longo da primeira semana da operação, entre os dias 22 e 29 de dezembro, período marcado por intenso fluxo de veículos nas estradas da região por conta das festas de fim de ano e do início da temporada de verão.
Balanço da Operação Verão
No total, a 3ª Companhia do BPRv atendeu 23 ocorrências e recebeu diversas chamadas via 198 e 196. Durante as fiscalizações, foram abordados mais de 664 veículos e realizados 323 testes de etilômetro, resultando em nove flagrantes de embriaguez ao volante.
Outro dado que reforça a preocupação das autoridades é o número de motoristas que desrespeitaram os limites de velocidade. Ao todo, 942 condutores foram flagrados acima da velocidade permitida, incluindo o motociclista que trafegava a quase 70 km/h acima do limite da via.
Infrações e apreensões
Durante a operação, os policiais constataram 474 infrações em veículos nacionais e estrangeiros. Entre as principais irregularidades estão:
- 65 casos de condutores sem cinto de segurança
- 74 veículos com licenciamento atrasado
- 21 autuações por uso de celular ao volante
- 17 casos de ultrapassagem em locais proibidos
- 17 pessoas dirigindo sem CNH
- 8 recusas ao teste do bafômetro
Além das infrações de trânsito, a PRE também apreendeu 85,4 quilos de maconha durante as abordagens nas rodovias da região.
Sinistros com vítima
No período analisado, foram registrados 12 sinistros de trânsito, que resultaram em uma morte e 11 pessoas feridas, reforçando o alerta sobre comportamentos de risco, como o excesso de velocidade e a combinação de álcool e direção.
Operação segue até o carnaval
A Polícia Rodoviária Estadual informou que a Operação Verão continua até o carnaval, com reforço na fiscalização e ações preventivas. A orientação aos motoristas é clara: respeitar os limites de velocidade, não dirigir sob efeito de álcool e cumprir as regras de trânsito, medidas fundamentais para reduzir acidentes e preservar vidas nas rodovias paranaenses.