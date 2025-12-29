Em trecho com limite máximo permitido de 100 km/h, moto é flagrada a 168 km/h em Cascavel

Cascavel - Um motociclista foi flagrado a 168 km/h em um trecho com limite máximo de 100 km/h, na PRc-467, em Cascavel, durante ações da Operação Verão, realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no Oeste do Paraná. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (29) pela 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e chama atenção para o excesso de velocidade, uma das principais causas de sinistros graves nas rodovias.

De acordo com a PRE, o flagrante ocorreu ao longo da primeira semana da operação, entre os dias 22 e 29 de dezembro, período marcado por intenso fluxo de veículos nas estradas da região por conta das festas de fim de ano e do início da temporada de verão.

Balanço da Operação Verão

No total, a 3ª Companhia do BPRv atendeu 23 ocorrências e recebeu diversas chamadas via 198 e 196. Durante as fiscalizações, foram abordados mais de 664 veículos e realizados 323 testes de etilômetro, resultando em nove flagrantes de embriaguez ao volante.

Outro dado que reforça a preocupação das autoridades é o número de motoristas que desrespeitaram os limites de velocidade. Ao todo, 942 condutores foram flagrados acima da velocidade permitida, incluindo o motociclista que trafegava a quase 70 km/h acima do limite da via.

Infrações e apreensões

Durante a operação, os policiais constataram 474 infrações em veículos nacionais e estrangeiros. Entre as principais irregularidades estão: